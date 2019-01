Nyolc magyar lány döntős

2019 az olimpiai kvalifikáció kezdete a világ öttusázói számára. Éppen ezért a hagyományos budapesti fedett pályás viadal most kiemelt fontossággal bír. Itt nem lehet kvótát szerezni, de fontos tapasztalatokkal gazdagodhatnak a pentatlonisták.

12 nemzet 54 öttusázója cipelte cókmókját a Gerevich Aladár Sportcsarnok felé. Idén először gyülekeztek versenyre a glóbusz tusázói. Minden esztendőben a Peridot fedett pályás nemzetközi versennyel indul a szezon. Hol kevesebb, hol több sportoló vesz részt a budapesti megmérettetésen, most mindkét nem viadalán selejtezőt kellett rendezni, annyian jelezték indulási szándékukat. Nem is csoda, hiszen idén már olimpiai kvótát osztanak a rangosabb versenyeken, a világkupadöntőn, az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon. A fedett pályás verseny pedig jó erőfelmérő, ki, hol tart a felkészülésben, milyen formában van, de akad olyan pentatlonista is, aki éppen ezen a megmérettetésen szeretné meggyőzni a szövetségi kapitányokat: érdemes számolni vele a válogatottban. A fiatalabb versenyzők is harcba szálltak a fővárosban, számukra már márciusban indulnak a válogató viadalok.

Két csoportra osztották a szervezők a női mezőnyt, mindkét egységben 27-en viaskodtak. Az A jelű csoportban kapott helyet a válogatott tagságért kapaszkodó Ormándi Rebeka is. Az Alba Öttusa SE 22 esztendős sportolója 2:19,82-es idejével a 16. volt a 200 méteres úszás után, míg a vívópáston is a középmezőnyben forgatta párbajtőrét. 14 győztes asszó mellett 12-t vesztett el, ez a 13. helyre volt elég, s a kombinált szám előtt is a 13. pozíciót foglalta el csoportjában. Legjobb magyarként a Trion versenyzője, Barta Luca a második volt a záró szám előtt. Végül Barta meg is tartotta második helyét, s döntőbe jutott még a magyarok közül Guzi Blanka (8.), Réti Kamilla (12.), Ormándi Rebeka (18.) és Tóth Dorka (Volán Fehérvár, 19.) is.

A B csoportban Alekszejev Tamara volt a favorit. A medencében azt hozta, ami várható volt tőle, 2:18 perces ideje a 13. helyre rangsorolta, de aztán a páston oktatta a mezőnyt. Az utóbbi évekből megszokott kiváló vívóformáját hozta, 22 győzelmet aratott, s csak négy ellenfele tudta megszúrni, így a laser-run előtt a csoport élén állt az Alba Öttusa SE kiválósága. Miután a Volán Fehérvár világbajnoka, Kovács Sarolta kihagyta még a fedett pályás versenyt, a kék-fehérek Szarka Lucában bíztak, s a 17 éves üdvöske remek úszásának és pozitív mérlegű vívásának köszönhetően a hetedik volt két szám után. Tamara a kombinált számban nem hajtotta túl magát, s egy nemzetközi négyes tagjaként kocogott a célba elsőként. Szarka Luca is bejutott a szerdai fináléba, a 16. lett csoportjában, ahonnan Dallos Lilla (17.) is kvalifikálta magát.

Kedden a férfiak viaskodnak a döntőbe jutásért. A selejtezőben 15 nemzet sportolója között a magyarok 27 öttusázót szerepeltetnek, köztük kilenc székesfehérvárival.