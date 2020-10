Nyolc bajnoki óta nem talált legyőzőre Toldi Gábor legénysége

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában a hajrában tizenegyest és ziccert is rontó MOL Fehérvár második csapata egy ponttal gazdagodott.

THSE-Szabadkikötő–MOL Fehérvár FC II 1-1 (0-0)

Szabadkikötő SE sporttelep, 150 néző, vezette: Maml Zoltán.

THSE: Csontos – Révész, Gere, Gelencsér (Juhász D., 75.), Pető, Varga Ö. (Petry, 83.), Végh (Földi, 83.), Falusy, Németh A. (Fodor, 56.), Farkas, Gál. Vezetőedző: Széchenyi Márton.

Fehérvár II: Dala – Tóth A., Illés, Molnár M. (Hajdinger, a szünetben), Papp M., Kövesdi (Elek, a szünetben), Dinnyés, Géresi, Zólyomi, Kojnok (Dékei, a szünetben), Vágó. Vezetőedző: Toldi Gábor.

Gólszerzők: Fodor (69.) ill. Végh (47. – öngól)

A Géresi Krisztiánnal megerősített székesfehérvári fiatalok az előző fordulóban a Mosonmagyaróvár vendégeként 6-0-ás kiütéses vereségbe belefutó, legutóbbi négy fellépésén pontot sem szerző fővárosi együttes otthonában a siker reményében léptek pályára vasárnap délután.

A vendégek kezdték jobban az összecsapást, a három mérkőzést is kihagyó Kojnok Zsolt laposan középre tett labdáját a támadást kísérő Tóth Attila nem sokkal lőtte mellé. A folytatásban hiába volt többet a játékszer a fehérvári gárdánál, az első játékrészben Tóth helyzetén kívül nem sikerült veszélyt jelenteni a fővárosiak kapujára.

A szünetben három helyen is a csere mellett döntött a vendégek trénere, Toldi Gábor Dékei Márk és Hajdinger Raul mellett az első csapatnál mellőzött Elek Ákost is pályára küldte. A fordulást követően szinte azonnal megszerezte a vezetést a piros-kék alakulat: egy szögletrúgás után Vágó Gábor tüzelt kapura, Végh Ariel pedig a lehető legszerencsétlenebbül ért a labdához, ami végül a hazaiak hálójában kötött ki, 0-1. Az öngól felébresztette a THSE gárdáját, a kék-fehérek magukhoz ragadták a kezdeményezést és több lehetőséget is kialakítottak Dala kapuja előtt. Az 57. minutumban Farkas Zoltán kísérleténél ugyan még óriási bravúrral hárított a 16 esztendős hálóőr, ám nem sokkal később már ő sem segíthetett a csapatán. A 69. percben Fodor Norbert senkitől sem zavartatva, közelről volt eredményes, 1-1. A mérkőzés hajrájában aztán két óriási lehetőséget is elpuskáztak a piros-kékek. A rendes játékidő lejárta előtt Géresi Krisztián bombázta a felső lécre a Dékei Márkkal szembeni szabálytalanság miatt megítélt büntetőt, majd a 94. percben Elek Ákos fejelhetett az ötösről, ám a labdája, ha kevéssel is, de a felső kapufa fölött hagyta el a játékteret.

A fehérváriak legközelebb vasárnap 11 órakor lépnek pályára, Papp Marcellék a Nyugati csoport 5. helyét elfoglaló Lipót Pékség SE csapatát fogadják Sóstón.