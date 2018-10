Nyögvenyelős továbbjutás

Hiába kezdett remekül az Alba FKC, a végén megszenvedett a győzelemért a női kézilabda Magyar Kupa harmadik fordulójában.

Amíg Budaörsön két élvonalbeli női kézilabdacsapat feszült egymásnak a honi kupasorozat keretein belül, addig a szomszédos Pest megyei településen, Érden a férfi válogatott a Ljubomir Vranjest váltó Csoknyai István vezetésével készült sikerrel megvívni a Szlovákia elleni Eb-selejtezőt. Mihály Attila, a hazaiak mestere arról panaszkodott az összecsapást megelőzően, hogy a bajnokság lebonyolítása nem kedvez a hazai kluboknak, akik sokszor több hétig is mérkőzés nélkül maradnak. Deli Ritának, a vendégek szakvezetőjének is jókora fejtörést okoz, hogy lányai lendületét az itthoni pontvadászatra jellemző kisebb-nagyobb szünetek mennyire törik meg. Abban is egyetértett mindkét szakember, hogy nehéz hatvan perc vár a felekre szerda délután.

A kezdésre aztán befutottak az ellenfélnézőbe érkező érdiek, Szabó Edina társasága soron következő bajnokiját éppen a koronázóvárosiak ellen vívja szombaton. Feszes védekezésből lendültek támadásba a Fejér megyeiek, különösen Jana Zsilinszkajtye vette ki részét a „piszkos” munkából, az orosz válogatott beálló legalább öt alkalommal blokkolta látványosan az átlövéssel próbálkozó budaörsieket. A fehérvári Györkös Rebeka egykori kenyéradóját szomorította védéseivel, Alexandra do Nascimento pedig hol a szélről, hol büntetőből volt eredményes. Egyszóval semmi nem utalt arra, hogy az Alba itt nagyobb ellenállásba ütközik. A vendéglátók leginkább Horváth Laura és Gerháth Fanni képességeiben bízhattak, de a látogatók így is őrizték megnyugtató előnyüket. A játékrész vége felé valamilyen okból az FKC levette a lábát a gázpedálról, így mindössze kétgólos vendégvezetéssel mehettek pihenőre a hölgyek.

A fordulást követően érkezett az albásoknál Májer Krisztina és Szarka Adrienn a két szélre, a túloldalon pedig több fiatal játékos foglalta el a helyét a pályán. Claudine Mendy feltartóztathatatlan volt, de ha sikerült is megállítani, akkor az általában hétméteressel végződött. Egy ízben például Nascimento „pimasz” ejtéssel váltotta gólra a francia balátlövő faultolásáért megítélt hetest. A 36. percben viszont már az egyenlítésért rohamozhattak a hazaiak, de az egál helyett Zsilinszkajtye duplázott. Deli jó érzékkel időt kért, de így is emberhátrányból talált be a Moyra. Akadozott a kék-fehérek gépezete, olyannyira, hogy hátrányba is kerültek Olga Gorsenyináék. A gólvonal előtt Mistina Kitty váltotta Györköst, de nem az új hálóőr bravúrjai, hanem a Nascimento–Mendy–Gorsenyina tengely eredményessége fordította meg a meccset a székesfehérváriak javára. Nascimento végül egymaga 12-t szórt, de nem a 2012-es év legjobb játékosát választották a meccs emberének a székesfehérváriak részéről, hanem Claudine Mendyt. Az Alba, ha nyögvenyelősen is, de a Magyar Kupa negyedik fordulójába jutott.

Deli Rita: – Az első tíz percben játszottunk abban a tempóban, amit előre elterveztünk. Később nem tudtuk tartani a sebességet, a Budaörs pedig nemcsak tartotta velünk a lépést, de fordítani is tudott. Nem vagyok elégedett a látottakkal, az utóbbi hetek teljesítményétől messze elmaradtunk. A végén csak a továbbjutásnak tudtam örülni, ezen a mérkőzésen túl vagyunk, készülhetünk a hétvégi bajnokira.

JEGYZŐKÖNYV Moyra-Budaörs Handball–Alba Fehérvár KC 28-30 (12-14) Budaörs, Városi Sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Andorka Miklós, Hucker Róbert. Budaörs: Sipeki, Wéninger, Kastl (kapusok) – Horváth L. 6, Gerháth 6 (1), Dávid-Azari 4, Rácz 3, Mézes 3, Pálos-Bognár 2, Hajduch 2, Pásztor 1, Zsigmond 1, Szabadfi, Kiskartali, Ertl, Kaczur. Vezetőedző: Mihály Attila. Alba FKC: Györkös, Mistina (kapusok) – Nascimento 12 (6), Mendy 5, Zsilinszkajtye 5, Gorsenyina 4, Pelczéder 1, Boldizsár 1, Temes 1, Rózsás 1, Májer, Utasi, Tornóczky, Sztankovics, Szarka. Vezetőedző: Deli Rita. Kiállítás: 2, illetve 0 perc. Hétméteres: 2/1, illetve 6/6. Továbbjutott az Alba Fehérvár KC együttese