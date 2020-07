Nyitva a kapu a fejlődéshez

Néhány hete a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia új támogatóinak köszönhetően három utánpótlás korú, de 18. életévüket betöltött játékosával profi szerződést kötött. Közülük többen NB I/B-s bajnok­aspiráns együttesekhez kerültek kölcsönbe.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia nemcsak elismeri az ifjú tehetségek eddig befektetett munkáját, hanem eredményeikre is büszke és számít rájuk a jövőben.

A DKKA hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb egzisztenciális biztonságban zavartalanul koncentrálhassanak tehetségük kibontakoztatására. Most hárman, Braun Csenge, Husti Hanna és Takács Cecília Budaörsre kerül a következő szezonra, míg Nagy Zsuzsanna, aki korábban pont Budaörsön játszott – méghozzá nem is rosszul, hiszen csapata legeredményesebb játékosa lett –, a jövőben a Vasas SC-nél szerepel majd. A lányok karrierjének ezen szakaszában különösen fontos, hogy megfelelő szinten minél több játékperchez jussanak, éppen ezért kiváló lehetőség előtt állnak, ugyanis a másodosztály úgymond két bajnokaspiránsához kerülnek. A Budaörsnél olyan volt válogatott ikonok mellett pallérozódhatnak, mint Bódi Bernadett, Hornyák Ágnes, valamint Pálos-Bognár Barbara. Míg a Vasasnál is ugyancsak jól csengő, ismerős nevek – Takács Fruzsina, és Cifra Anita – lesznek a csapattársaik.

Mindkét együttesnél tehát komoly szakmai gárda van a célok megvalósításához, így a fiatalok szakmai előrelépéséhez minden feltétel adott.