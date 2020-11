Nyílt sisakos meccs

A hosszabb kispad döntött: sokáig jól állta a sarat az Aqvital FC Csákvár a Budaörs vendégeként, de a végén a hazaiak csak „behúzták” a meccset az NB II-es bajnokság 16. fordulójában.

A tabella alapján a Budaörs számított esélyesebbnek, ugyanis a második helyről várhatta az összecsapást az alsóházban tanyázó, de jó formába lendülő Aqvital ellen. Nem is olyan régen a Csákvár már vendégként megtréfálta a házigazdákat (3-1) a Magyar Kupa-mérkőzésen, így korántsem volt egyértelmű a párharc végkimenetele.

Az a kupameccs egyébként fordulópontnak bizonyult a Visinka Ede-csapat életében, ugyanis azóta a bajnokságban zsinórban háromszor is győztek: a DEAC-ot és a Szentlőrincet idegenben, míg a Haladást hazai pályán gyűrte le az együttes. Sajnos a legutóbbi diadalt Nándori Botond és Daru Bence is megszenvedte, egy és ugyanazon szombathelyi játékos terítette le mindkettőjüket. Közülük pedig csak Nándori tudta vállalni a játékot vasárnap délután. A házi gólkirály, Daru ugyan ott volt a kispadon, de csak végszükség esetére, hiszen vele együtt is csupán négy mezőnyjátékos állt a szakmai stáb rendelkezésére, ugyanis több kulcsjátékos is sérüléssel bajlódott.

A gólcsend nagyon hamar megtört a találkozón, ugyanis Horváth Róbert már a kilencedik percben bevette a csákvári Markek Tamás kapuját. A gólszerző Kékesi Alexander remek passzát váltotta gólra egy szép csel után, 1-0. Nagyon korán hátrányba került tehát az Aqvital, akárcsak a már említett Magyar Kupa-mérkőzésen, de akkor fordítani tudott. Negyedóra elteltével ébredeztek a vendégek, kiegyenlítődött a küzdelem, de veszélyes helyzetbe nem sikerült kerülniük az első félidőben.

Nem úgy a második játékrész 55. percében, amikor egy villámgyors kontra végén Vörös Tamás hozta ziccerbe Madarász Márkot, aki gyönyörű találattal egyenlített, 1-1. A bekapott gól láthatóan felrázta a hazaiakat, akik szerették volna rövid időn belül dűlőre vinni a dolgot, de az Aqvital jól állta a sarat. Vagy valamelyik játékos, vagy éppen Petneházi szabadrúgásánál a kapufa segített nekik. Helyzet a másik oldalon is adódott, a 66. percben Ganbayar szép cselsorozat után az oldalhálót találta el. Hiába játszott gólra törően a Csákvár, a teljes kerettel pályára lépő Budaörs tudott minőségi cseréket behozni, ami végül eldöntötte a találkozót: a 86. percben Molnár Tibor vette be Markek kapuját (2-1), majd a mindent egy lapra feltevő Csákvár egy lefordulásból újabb gólt kapott a 91. percben Halmai Ádám révén, 3-1.

Szépen küzdött az Aqvital FC Csákvár, rá is szolgált az egy pontra, ám ilyen a labdarúgás. Ez is azonban egy nagyon tanulságos találkozó volt a csapatnak, amiből sok erőt meríthetnek a játékosok, amire szükségük is lesz. A válogatott szünet után, november 22-én a listavezető, DVSC-t látják vendégül.

JEGYZŐKÖNYV

Budaörs–Aqvital FC Csákvár 3-1 (1-0)

Tatabánya, Grosics Gyula, 150 néző. V.: Derdák Marcell (Horváth, Kulman)

Budaörs: Kovács P. – Menyhárt, Kékesi (Pethő, 78.) Gyurácz, Zeke –

Sajbán M. (Petró B., 67.), Molnár Cs., Petneházi (Zsidai, 76.) – Halmai,

Horváth R. (Fényes, 78.) Csiki (Molnár T., 76.). Vezetőedző: Márkus Tibor.

Csákvár: Markek – Posztobányi, Albert I., Nándori (Vukasovic, 53.) –

Major, Mészáros D., Madarász, László (Papp M., 84.) – Kocsis B., Ganbayar,

Vörös T. (Baracskai, 72.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Horváth R. (9.), Molnár T. (86.), Halmai (91.), ill. Madarász (55.)

Sárga lap: Molnár Cs. (88.), ill. Posztobányi (59.)