Nyerhető mérkőzés, vendéggyőzelem

A Merkantil Bank Liga 36. fordulójában a Kazincbarcika együttesét fogadta az Aqvital FC Csákvár csapata.

Aqvital FC Csákvár– Kazincbarcika 0-2 (0-1)

Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. V.: Lovas (Bornemissza, Szvetnyik)

Csákvár: Markek – Falusy, Kiprich D., Csonka, Deutsch L. – Farkas A., Mészáros D. (Molnár Cs., 76.) – Skribek (Szabó M., 59.), Sándor Gy., Baracskai – Sejben (Daru, 66.). Vezetőedző: Szijjártó István.

Kazincbarcika: Fila – Palmes, Belényesi Cs., Fótyik, Mikló – Toma, Krausz – Gábor L. (Virág Á., 83.), Oltean, Szabó L. – Lukács R. (Tóth L., 74.) Vezetőedző: Gálhidi György.

A Gyirmóton elért szerdai döntetlent követően egy vérbeli rangadó várt a csákváriakra, hiszen a szintén középmezőnyben helyet foglaló Kazincbarcika elleni három pont nagyot lendíthetett volna a csapat szekerén három fordulóval a bajnokság vége előtt.

Rögtön az első öt perc során két nagy helyzetet is kialakított a hazai együttes, előbb Mészáros Dávid lapos lövését tolta szögletre Fila Károly, majd egy kapu előtti keveredést követően Kiprich közli próbálkozását hárította egy bravúros mozdulattal. A régóta tartó esős időjárás a csákvári gyepszőnyeget sem kímélte, a csúszós talajon még közeli átadások esetén is nagyon kellett figyelni, nehogy az ellenfélnél kössön ki a játékszer.

A 20. percben a vendégektől Lukács Rajmond lőtt kevéssel Markek kapuja mellé, majd az idő előrehaladtával egyre inkább átvették az irányítást a vendégek. Olyannyira, hogy bár a 29. percben Sergiu Oltean még a kapu fölé bombázott, egy perccel később csapattársa már nem hibázott: Szabó Lukas beadását követően Krausz Raul közvetlen közelről fejelt a csákvári kapuba, 0-1.

Itt és ott is adódtak helyzetek a második félidő elején, bár a vendégek előtt alakult ki a komolyabb lehetőség: míg Sándor György 20 méterrel lőtt a kapujuk fölé, addig a látogatóktól Belényesi Csaba egy méterről nem tudta bevenni Markek kapuját. A játékrész második felében többször is mezőnyfölényt tudott kialakítani a Csákvár, a helyzeteknek azonban a második sárgával kiszálló Kiprich kiállítása véget vetett. Az emberhátrányban futballozó Csákvár még Baracskai révén egyenlíthetett volna, ám a 88. percben minden kérdés eldőlt: a csereként beálló Virág Ákos lépett ki, majd állította be a 2-0-s végeredményt.

A Csákvár jelenleg a 11. helyen áll, jövő héten az utolsó előtti Mosonmagyaróvár otthonában folytatják.