Nyerésre állt, a végjátékban veszített az Alba

A ZTE a 4., a Fehérvár a 11. helyen várta a vasárnap esti NB I-es kosárlabda-mérkőzést. A zalaiak 89-83-ra nyertek.

Bár tévés volt a derbi, a drukkerek megtöltötték az egerszegi arénát. A hazaiak voltak jobb passzban, szerdán, Pécsen győztek, a 12. fordulóból előrehozott összecsapáson, igaz, hét közben a fehérváriak is diadalmaskodtak, a nemzetközi porondon. A bajnokságban azonban az utóbbi meccsek eredménytelensége miatt a 11. helyre csúsztak a tabellán, egy hete menesztették Dzunic Branislav vezetőedzőt, szerdán már a spanyol – nemzetiségét tekintve katalán – Jesus Ramirez ült az Alba kispadján. Dzunic a lelátó egyik sarkában, a DKKA ügyvezetőjével, Matus Gáborral figyelte a derbit, tehát a tréner megtekintette korábbi tanítványait. A meccs első négy akciója nem hozott eredményt, aztán Freeman betalált középtávolról, Ware azonnal válaszolt, aztán Heath is eredményes volt, 2-4. Thompson egalizált, Ware révén pedig már a hazaiak léptek el, három ponttal.

Free­man egyenlített, a folytatásban felváltva estek a pontok, Kellert a legújabb légiós, Zeno váltotta, első dobása nem jött be, a túloldalon Ware és Durazi viszont betalált, 15-9-es állásnál Ramirez időt kért. A hazai drukkerek hangja egyre inkább felerősödött, Freeman révén jöttek közelebb a vendégek, aztán a frissen beállt Filipovics is eredményes volt bravúros mozdulattal, a hazaiak szakvezetője, Bencze Tamás az első negyed zárása előtt másfél perccel kérte ki első idejét, 17-15. Papp triplával jelentkezett, Cartwright duplával, tíz perc után 20-17-re álltak a felek. Zeno volt eredményes, aztán Bullock is (20-22), a korábban rendre hibázó Szabó Zsolt gyors egymásutánban háromszor betalált, ismét a hazaiaknál volt az előny. Agafonov is ügyeskedett, Ramirez pedig időt kért, 30-24. Cartwright és Lóránt megmozdulása után már egy pont választottak el a feleket, Ramirez időt kért, a Fehérvár a vezetésért támadott, de rendre rontott, Thompson pontjaival araszolt előre a ZTE, a túloldalon Lóránt volt magabiztos, aztán Heath is remekelt, 13-0-s rohammal fordított a Fehérvár, 37-44 állt a táblán.

A nagyszünet után Thompson duplájával folytatódott a meccs, Lóránt és Heath összjátékai kosárral zárultak, Cartwright is jól célzott, őrizte előnyét a vendég. Harcolt az Egerszeg, Ware volt elemében, később Agafonov, közel jött a házigazda, 48-50. Thompson egyenlített, Freeman révén újra az Alba vezetett, a későbbiekben is ez volt a menetrend, fehérvári kosarat zalai követett. Durazi büntetőit nem dobta be, azonban akcióból nem hibázott, 57-59-es állásnál Ramirez időt kért. Zeno pontjaival őrizte szűk előnyét a Fehérvár, Zeno később is mindent beszórt, Bencze időt kért, 61-68. Zeno minden szögből betalált, közelről és távolról egyaránt, tízre hízott az előny, aztán közelítettek a vendéglátók, 67-73. Thompson cipelte a hátán a társakat, egy pontra zárkóztak, sőt, Papp hármasával át is vették a vezetést, Ramirez időt kért. Komoly izgalmak következtek, 89-83-ra nyertek a hazaiak.

JEGYZŐKÖNYV

Zalakerámia-ZTE KK–Alba Fehérvár

89-83 (20-17, 17-27, 22-17, 30-22)

Zalaegerszeg, 2200 néző, vezette: Papp P., József Á., László J.

ZTE KK: Ware 18, Thompson 18/3, Gulyás, Szabó Zs. 15/3, Agafonov

22. Csere: Durázi 5, Papp 9/9, Doktor 2, Bagó, Kis R. Vezetőedző:

Bencze Tamás.

Alba Fehérvár: Tóth P. 5/3, Keller I. 2, Freeman 17/9, Lóránt P. 17/3,

Heath 8. Csere: Zeno 11/3, Bullock 5/3, Cartwright 5, Filipovics 7, Peringer.

Vezetőedző: Jesus Ramirez. Kipontozódott: Gulyás (28.)

