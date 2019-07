Nyeregben kell maradniuk

Magyarországon nem a legismertebb lovas sportág a military, holott talán a legösszetettebb feladatsor elé állítja a lovat és lovasát. Az olimpiai programban is szereplő lovastusában székesfehérvári sportolók is eredményesek.

A military három lovas szak­ág ötvözeteként teszi próbára a sportolót és paripáját. A díjlovaglás az elegancia és a harmónia, a díjugratás a bátorság, a tereplovaglás pedig a kitartás, a harcos akarat megtestesítője a lovastusában. Itt nem csupán a lovaknak kell alkalmazkodniuk az ismeretlenhez, a váratlan akadályokhoz, de a nyeregben ülőknek is makulátlan fizikai állapotban kell lenniük, hogy sikerrel teljesítsék az általában háromnapos viadalt. Az 1912 óta az ötkarikás játékokon is szereplő sportág kétségkívül legnehezebb része a terepverseny, ahol kisügető és krossz-sza­kaszt is teljesíteni kell.

Székesfehérváron a Fehér Patkó Lovasudvar Sportegyesület neveli a military képviselőit. Nem is eredménytelenül. Legsikeresebb lovasuk Gelencsér Zsanett, aki rendre előkelő helyezéseket hoz el a honi és a nemzetközi megmérettetésekről is. A közelmúltban például a Dunakeszi-Alagon rendezett nemzetközi viadalon sokáig vezette az Európából összesereglett CCI*-os mezőnyt, de az utolsó számban, a díjugratásnál hibázott, s az 5. helyen zárt a 29 induló között.

Legutóbb Kaposváron, országos viadalon lovagoltak a Székesfehérvári Lovas Sport­egyesület és a Fehér Patkó versenyzői. A Kaposvári Lovas Akadémián minden korosztályban az ország legeredményesebb lovasai mérték össze tudásukat, lovaik képzettségét, felkészültségét. A Fehér Patkó két tusázója is kiemelkedően szerepelt. Rangos mezőny viaskodott a CNC* kategóriában, ahol a 26 esztendős Gelencsér Zsanett Willy Fog nevű lovával a nagyon előkelő 2. helyen végzett. Szoros csatában maradt alul, nem sokkal hibázott többet, mint a nyitott kategória győztese, a szilvásváradi László Gabriella. Ugyanitt a Kunos Lovarda színeiben lovagló Ódor Gábor nem tudta befejezni a versenyt.

Ugyancsak Kaposváron, az A0 ifjúsági kategóriában a székesfehérvári Fehér Patkó Lovasudvar Sportegyesület versenyzője, Major Enikő Wiro-Nita nevű lovával a harmadik helyen zárta a megmérettetést.