Növekvő népszerűségnek örvend a jégkorong

Az országos tendenciához hasonlóan az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia ajtaján is egyre több lány kopogtat, ami elengedhetetlen része a sportág további fejlődésének.

Nem véletlen az egybehangzó vélemény, miszerint a 2019-es évet a női válogatott mentette meg. Azt követően, hogy sem a korosztályos, sem a felnőtt férfi világbajnokság nem úgy sikerült, ahogy azt a szövetség vagy a szurkolók várták, hatalmas sikerélményt jelentett, hogy a hölgyek a magyar fővárosban vívták ki az A csoportos szereplés jogát. Ez a torna a koronavírus miatt szintén elmaradt, arra viszont tökéletes volt, hogy magyar lányok ezreinek mutassa meg, mekkora sikereket érhetnek el ebben a hagyományosan „fiúsnak” mondott sportágban. A női jégkorong fehérvári helyzetéről Pukli Mátét, az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia női csapatának tavaly nyáron kinevezett edzőjét kérdeztük, aki a másodosztálynak számító U25-ös bajnokság küzdelmeire készíti fel tanítványait. A 25 éves szakember a 2018/2019-es idényben Pillók Martin mellett dolgozott az együttesnél segédedzőként, úgyhogy nem volt éles a váltás fiúcsapatokat követően.

– A nemek közti hozzáállásbeli különbséget kell elsősorban jól kezelni, ugyanis a lányok sokkal jobban figyelnek egymásra. A jégkorong fizikai oldala itt jóval kevésbé jelenik meg, hiszen a bajnokságban az ütközések sem engedélyezettek, úgyhogy a bottechnika és a korcsolyatechnika dönti el a mérkőzéseket – ehhez jön hozzá a taktika és a ravaszság.

A 2019/2020-as idény során négy győzelemmel és öt vereséggel a tarsolyban végül az alapszakasz ötödik helyén végeztek az IOGJA növendékei, pontazonossággal a dunaújvárosi Angels NJSE csapatával.

– A felsőházba jutás volt a kitűzött célunk a szezont megelőzően, ami ezzel a helyezéssel sikerült is. Az igazat megvallva simábban lehetett volna mindezt abszolválni, azonban a Hatvan elleni mérkőzésen (1-2 Fehérváron – a szerk.) rosszul szerepeltünk, ami megnehezítette a dolgunkat. Ha szerencsével is tehát, de bejutottunk a legjobb öt közé, ott pedig az volt a célunk, hogy minél több pontot raboljunk nagyon komoly játékerőt képviselő ellenfeleinktől. A MAC Budapest Marylin B csapatát sikerült idegenben 2-0-ra legyőzni, így azzal a három ponttal zártuk a középszakaszt. Sajnos az utolsó körben, az alapszakasz-győztes Ferencváros elleni hazai mérkőzést elidegeskedtük, pedig megvolt minden esélyünk a sikerre, amivel negyedikként zárhattunk volna, az pedig a bronzmérkőzést jelentette volna számunkra. Ekkor ütközött ki, hogy sok játékos most volt először ilyen kiélezett szituációban, és sajnos nem bírták el a nyomást. A MAC két együttesét és a KMH második számú csapatát (mindkét klubnak nagyon erős első osztályú alakulata is van – a szerk.) olyan lányok alkotják, akik U8-U10-ben kezdték a jégkorongot, míg nálunk vegyesebb a kép, vannak olyanok, akik 15-20 évesen vágtak csak bele. Nagy a lemaradásunk tehát, ehhez igazodnak az elvárások is, ugyanakkor remek a lányok hozzáállása, és kemény munkával egy-egy mérkőzésen, mint amilyen a Fradi elleni is volt, csökkenteni tudjuk a hátrányunkat.

Az akadémiai rendszeren belül növekszik a hölgyek aránya, ám az előrelépéshez további toborzásra lesz szükség.

– Egyre több lány korongozik az akadémián, viszont önálló csapatokhoz még nem elegendő a létszámuk. Azok, akik már korán, 8-10 évesen elkezdték, a velük egyidős fiúkkal is edzenek, játszanak, majd úgy jönnek a mi csapatunkba. Hozzájuk jönnek még azok, akik később, 15 éves koruk körül, és inkább hobbiszinten kezdtek hokizni, így alakul ki az együttes. Ahhoz, hogy hosszabb távon sikeresek legyünk, még több olyan lányra lesz szükségünk, akik korán elkezdik a jégkorongot. Az U18-as válogatottal világbajnoki bronzérmet szerző Horváth Imola például kiváló mintaképpel szolgálhat a korongozni vágyó fehérvári lányoknak.