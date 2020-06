Nincs változás a kispadnál

Az elmúlt szezonhoz hasonlóan a jövőben is Dragan Vukmir irányítja a munkát a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában szereplő Bicske TC együttesénél.

Az osztályozón kivívott NB III-as tagság által támasztott kihívásokat kimondottan jól teljesítette a bicskei alakulat, a koronavírus sújtotta idényt a 10. helyen zárta a sárga-kék együttes – megelőzve a Puskás Akadémia FC II-t és a MOL Fehérvár FC II-t a megyei riválisok közül. A hétvége során pedig az is biztossá vált, hogy a 2020/2021-es idényben is Vukmir marad a tréner, bár a klub elmondása szerint több helyről is érkezett ajánlat a számára.

Az örömteli hír mellett egy sérülés árnyékolja a képet, Pölöskei Péter az utolsó tréningen olyan súlyos keresztszalag-szakadást szenvedett, amely pályafutásának folytatását is veszélybe sodorja. Csapata július 10-én, az Esztergom ellen vívja első felkészülési mérkőzését hazai pályán, 18.30-tól.