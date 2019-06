Nincs megállás a jégkorongozóknál

A Városháza dísztermében tartotta kedd délután szokásos szezonértékelőjét a Fehérvár AV19 és az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia.

Pazar szezonon van túl mind a felnőttegyüttes, mind az utánpótlás gárdák, ám ez nem jelenti azt, hogy a munka nagy részét már el is végezték. Röviden így lehetne összefoglalni az esemény során elhangzottakat, ahol mindhárom felszólaló – Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Fekti István sportigazgató és id. Ocskay Gábor szakmai tanácsadó – érintett bizonyos témákat. Elsősorban a gratulációé volt a főszerep, hiszen míg a „nagyok” az EBEL rájátszásába jutottak, addig az U20-as együttes osztrák és magyar bajnoki aranyérmet, az U18-asok osztrák arany- és magyar ezüstérmet, az U16-osok és az U14-esek pedig egyaránt magyar bajnoki címet szereztek. Azonban ahogy Ocskay Gábor fogalmazott, az ünneplés kedd este 8 órakor véget ér, és onnantól már az új szezon nehézségeire kell felkészülni, hiszen „aki leül, azt hamar megelőzik”. A jégkorongon túli, civil élet kötelezettségeire, így a tanulás fontosságára is felhívták a fiatal bajnokok figyelmét, hiszen a profi szintet elérő játékosokra is vár bő 30-40 év karrierjük végeztével, amikor tudásukat használva kell helytállniuk a munkaerőpiacon.

Az eseményen átadták továbbá a 2016/2017-es szezon óta minden évben odaítélt Ifj. Ocskay Gábor Tehetséggondozó Ösztöndíj plaketteket, amelyeket Rétfalvi Kristóf, Ambrus Gergő, Németh Kristóf, Dobmayer Dominik és Kóger Balázs vehetett át az idén.

Az ünnepélyes értékelő után Énekes Lajos, aki a felnőttegyüttes, és az idei szezontól kezdve az U20-as alakulat másodedzője is, nyilatkozott:

– Az EBEL-csapatban apróbb módosításokat végezve tudnánk az idei eredményeket felülmúlni. Látva az igazolt neveket, úgy gondolom, jó irányba halad a gárda, legalábbis a játékerőt tekintve. Amennyiben Hannu Järvanpää vezetőedző képes lesz ugyanolyan remek közösségé kovácsolni ezeket a játékosokat, ahogy azt tavaly is tette, akkor azt gondolom, hogy képes lehet az együttes egy hasonló, vagy még jobb eredmény elérésére. – Az U20-as kihívással kapcsolatban még felléphetnek kezdeti nehézségek – Még tanulnom kell az arcokat, a neveket ismerem, már csak össze kell tudni párosítanom. Tisztában vagyok vele, hogy ezek a srácok már értek el komoly sikereket, így az a cél, hogy motiválni tudjuk őket, és akkor jó eredmények fognak születni a közös munkából – nyilatkozta Énekes.

Maradva az U20-as csapatnál, az újdonsült vezetőedző, Vaszjunyin Artyom is komoly célokat tűzött ki a szezonra.

– Mint mindig, ezúttal is a bajnoki aranyérem a célunk, amellett, hogy olyan játékosokat tudjunk továbbadni a Titánoknak, vagy az EBEL-csapatnak, akik készen állnak a felnőtt hokira – nyilatkozta.

Nincsenek egyszerű helyzetben tehát a fiatalok és edzőik, magasan a léc, ám egy sportolónak azt az igazán komoly dicsőség átugorni…