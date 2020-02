Nikolics visszatért!

A MOL Fehérvár FC pontokat hagyott Debrecenben az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 19. fordulójában, de nem az 1-1-es idegenbeli iksztől volt hangos a város csütörtökön. A korábbi közönségkedvenc, Nikolics Nemanja aláírt a Vidihez.

A Ferencváros is döntetlenre, 0-0-ra végzett a Budapest Honvéddal az NB I 19. fordulójában, éppúgy mint a harmadik helyen tanyázó Mezőkövesd az Újpesttel (2-2), valamint a MOL Fehérvár FC Debrecenben.

– Minden tiszteletem a Debrecené, de most az az érzésem, hogy elveszítettünk két pontot – értékelt Joan Carrillo a lefújás után. – Az első félidő jól sikerült, nálunk volt az irányítás, megszereztük a vezetést, valamint voltak további lehetőségeink is. A második játékrész már nyitottabb volt, de kontrolláltuk a meccset továbbra is, alakítottunk ki ekkor is több helyzetet, de nem tudtuk befejezni a találkozót. Ilyenkor élni kell az esélyekkel, és le kell zárni a meccset. Összegezve: az első félidő rendben volt, de be kell fejezni az ilyen meccseket. Csapatként nyerünk, csapatként veszítünk, és persze együtt játszunk döntetlent is – utalt arra a felvetésre a vezetőedző, hogy a Vidi gólját jegyző Armin Hodzic egymaga eldönthette volna a pontok sorsát.

Nos, Joan Carrillo variációs lehetőségei bővültek csütörtök délelőtt. A MOL Fehérvár FC ajánlatát fogadta el végül a korábban Magyarországon, Lengyelországban és az USA-ban is gólkirályi címig jutó támadó, Nikolics Nemanja.

A vajdasági Zentán született, majd tehetségével az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságon is feltűnt Nikolics Nemanja 2010-ben igazolt Kaposvárról a Vidibe. 2015 nyaráig két bajnoki aranyat, két Szuperkupát és egy Ligakupát nyert a piros-kékekkel, háromszor pedig a gólkirályi címet is elhódította. 87 találatával, Szabó József mögött a második legeredményesebb Vidi-játékosként szerződött a Legia Varsóhoz, ahonnan lengyel gólkirályként tette át székhelyét a tengerentúlra. A Chicago Fire csapatát erősítette, első idényében az alapszakasz gólkirálya lett, s együttesével bejutott az MLS rájátszásába. 2019 végén tért vissza Magyarországra, és sokáig úgy tűnt, Angliában folytatja. A Vidi ajánlatát először nem fogadta el a 27-szeres válogatott, 32 éves csatár, február 5-én azonban döntött: visszatér.

– Végre hazajöttem! Hatalmas öröm számomra, hogy újra Fehérváron futballozhatok és lehetőségem lesz befejezni azt, amit 2015 nyarán félbehagytam – fogalmazott a klub honlapján Nikolics Nemanja. – Többször is elmondtam, Magyarországon egy csapatban szeretnék csak játszani, ez pedig a Vidi. Boldog vagyok, hogy a tulajdonos úrral egyetértettünk abban, hogy a mi jövőnk közös! Nagyon motivált vagyok, ég bennem a bizonyítási vágy, a csapatot újabb nagy sikerekhez akarom segíteni. Bármerre jártam, a szurkolókkal mindig szoros kapcsolatot ápoltam, de a Vidi-szurkolókkal egészen speciális a viszonyom. Egy őszinte szerelem, ami az én részemről soha nem fog elmúlni, remélem, az ő részükről sem! Megérdemlik ők és a város is, hogy sikeres csapatuk legyen. Minden feltétel adott most ehhez, a mi feladatunk, hogy dolgozzunk és megvalósítsuk az álmokat.