Nikolics Nemanja századik fehérvári góljával nyert a Vidi

A hétközi, Ferencváros elleni Magyar Kupa-sikeren felbuzdulva az OTP Bank Ligában is vissza kívánt térni a diadalok útjára a Mol Fehérvár FC labdarúgó csapata. Zalaegerszegen fölényben futballozott a Vidi.

„Azt szeretném látni, hogy vasárnap Zalaegerszegen ugyanakkora odaadással és becsvággyal küzdenek a srácok a klubért, a szurkolókért és egymásért, mint ahogyan azt az Üllői úton tették. Ez az alap, ez pedig majd hozza magával később a jó játékot is.” – fogalmazott a 23. fordulóbeli összecsapás előtt a Mol Fehérvár FC-t március 31-ig dirigáló megbízott edző, Szalai Tamás.

A tréner változtatott a Fradi ellen győztes kupacsatát vívott kezdőn, a jó formában védő Kovács Dániel maradt a gólvonal előtt, de visszakerült a védelem jobb oldalára a sérüléséből felépült Bolla Bendegúz, a középpálya szélén Funsho Bamgboye kapott feladatot, Zivzivadte pedig kikerült, Nikolics Nemanja volt az egyetlen ék.

Az első percek ízlelgetése, fogáskeresése után a 13. percben iramodott meg először a Vidi, egy labdaszerzés után indult az akció, Houri passza után a jobb oldalon felsprintelő Nego a kapu mellé lőtt. A fehárváriak voltak valamivel veszélyeebbek, Hangya ívelt középre a bal oldalról, Nikolicsnak vissza kellett lépnie, de 8 méterről fejelni tudott, centikkel tévesztett célt. Bolla Bendegúz is közel járt, 20 méterről lőtt jobbal, egy zalaegerszegi védőn mregpattanva vágódott a labda az oldalhálóba. Sorozatban kerültek a kapu elé a fehérváriak, Nego Loic a nyakán egy védővel kapott labdát, az ötös sarkáról durrantott a kapu fölé. Pörgette a játékot a Vidi, többször is labdaeladásra kényszerítették a Zetét, de a tizenhatosnál jól zártak a hazaiak. Akik nek erejéből támadásépítésre nem futotta, így a Mol Fehérvár játszott fölényben, s csak idő kérdése volt, mikor talál be? Az nem volt benne a játék képében, hogy a ZTE kerül helyzetbe a félidő hajrájában: Tanaszin beívelése nyomán Koszta alig fejelt a keresztléc fölé 6 méterről. Ennyi volt a hazaiak összes puskapora, miután Nego besült a kapu előtt. Hangya beadása találta teljesen üresen az ötös előtt, de melléről messze pattant a labda, nem tudott lőni.

Az első félidőben nem volt, mi igazán melengesse az április elsején munkába álló új szakvezetést, a gól hiányzott, így Szabics Imre leendő vezetőedző, és segítői, Juhász Roland és Torghelle Sándor plédbe burkolózva várták a szünet utáni folytatást. Nem változott a séma, a Vidi birtokolta a labdát, próbálkozott, míg a ZTE remekül zárt. A sokasodó technikai hiba láttán Szalai Tamás cserélt, Bamgboye helyett Petrjak érkezett a pályára. S milyen jól szállt be! Beállása után nem sokkal büntetőt harcolt ki, mikor a sárga lapos Tanaszin torkon vágta, s így meg is fogyatkozott a Zalaegerszeg.

A büntetőt nagyon magabiztosan értékesítette Nikolics Nemanja, Jobbal helyezett a bal oldalra, 0-1. Gólja fontos volt, hiszen ezzel vezetett a Vidi, s jubileumi is, századik bajnoki találatát jegyezhette fehérváriként. Nikolics mellé aztán betársult a góllövőlistán Nego Loic is. A 78- percben Alef futtatta a franciát, aki lehagyva őrzőjét 11 méterről jobbal lőtt kapufás gólt, 0-2. Összeomlott az emberhátrányban focizó ZTE. Nego újra próbálkozott, Gyurján lábbal védett bravúrral, majd Stopira közeli fejesét fogta a zalai kapus. Mint ahogy a meccs hajrájában Zivzivadze pöccintése után Bourard elől is elhalászta a lasztit. A fiatal Gyurján Botond a 91. percben sem lankadt, Stopira közeli próbálkozását blokkolta újabb bravúros mozdulattal.

A Mol Fehérvár végre újra érezhette a győzelem ízét a bajnokságban is, magára talált a Vidi.

VEZETŐ KÉPÜNK ARCHÍV!

Jegyzőkönyv

Zalaegerszegi TE–Mol Fehérvár FC 0-2 (0-0)

Zalaegerszeg, nézők nélkül. V.: Iványi Zoltán (Szert, Horváth Z.)

ZTE: Gyurján – Lesjak, Németh E., Bobál D. – Tanaszin, Favorov (Papp, 67.), Szankovics, Kovács B. (Németh, 86.), Bedi – Futács (Tajti, 67.), Koszta M. Vezetőedző: Boér Gábor

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Bolla (Dárdai, 83.), Rus, Stopira, Hangya – Fiola – Nego, Ruben Pinto (Alef, 71.), Houri (Bourard, 83.), Bamgboye (Petrjak, 59.) – Nikolics (Zivzivadze, 71.). Megbízott edző: Szalai Tamás

Gól: Nikolics (64. – tizenegyesből), Nego (78.)

Sárga lap: Szankovics (38.), Tanaszin (57., 63.) illetve Nikolics (42.), Bamgboye (51.) Kiállítva: Tanaszin (63.)