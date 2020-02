Nikolics Nemanja is pályára lépett a Mezőkövesdet legyőző Vidiben

„Hatpontos” összecsapáson fogadta a második helyen álló MOL Fehérvár FC a harmadik Mezőkövesd Zsóry FC-t az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 20. fordulójában.

Lágyan esett a lenyugvó nap melengető fénye a Sóstó melletti aréna játékterére, mikor a kezdőkörben Kuttor Attila és Szalai Tamás emberes gesztusokkal diskurált. Nem egy 2004-es, Újpest elleni Arany Ászok Liga-összecsapás emléke elevenedett fel a MOL Aréna Sóstóban, csupán a fehérváriak éppen a melegítéshez szolgáló területhatároló bólyákat kihelyező pályaedzője társalgott a Mezőkövesdet élcsapattá formáló vezetődzővel, Kuttor Attilával. Nem valószínű, hogy a 16 évvel ezelőtti eseményekről kvaterkáztak, sokkal inkább foglalkoztathatta őket klubjaik versenyfutása. Mert bizony a Mezőkövesd az előzéssel kacérkodott a forduló előtt, vagyis csatájuk „hatpontos” rangadóvá emelkedett.

Bátran kezdett a vendégcsapat, Viníciusnak kellett mentenie Zivzivadze betörésénél, majd a Vidi uralta a játékot. De ezt különösebb veszély nélkül tette. Nem úgy a szervezetten, határozottan játszó Kövesd. A 16. percben Cseri Tamás futott fel szélvészgyorsan a bal oldalon, felnézett, s kiválóan tálalt az ólomlábakon visszazáró fehérvári védők között Berecz Zsomborhoz, s az exvidis középpályás egy igazítás után higgadtan helyezett a bal alsó sarokba, 0-1. Nem telt egy perc sem, s visszaállt a rend. Elek Ákos jó 28 méterről ballal tüzelt, labdája megpattant a tizenhatos vonalánál sertepertélő Armin Hodzicon, s a jobb sarokban kötött ki, 1-1. A 20. percben Lyes Houri nagyon közel járt a gólhoz, bal oldali szabadrúgása nyomán centikkel kerülte el tekerése a bal kapufát. A 37. percben varázsolt a Bűvész: a francia Lyes Houri 22 méterről jobbal a jobb felső sarokba bombázott, 2-1.

A szünet után is jó iramú, lüktető volt a játék. Az 52. percben Stopira vesztett labdát a mezőkövesdi térfélen, s a vendégek újabb életveszélyes kontrára indultak, melynek végén be is találtak, de Solymosi játékvezető már lefújta az akciót, mert Vinícius és Zivzivadze elestek a tizenegyespontnál, mégpedig a matyóföldi támadó jóvoltából. Aztán Funsho Bamgboye nyugtathatta volna kedélyeket, 6 méteres fejesét hatalmas bravúrral védte Szappanos a jobb alsó sarok előtt. Nem lankadhatott a fehérvári játékosok figyelme saját kapujuk környékén sem, mert a Mezőkövesd percekig állomásozott a hazaiak térfelén.

Sőt, Nesterov fejese nem is tévesztett célt sokkal. A 70. percben, mikor a hét közepén Székesfehérvárra visszatérő Nikolics Nemanja nevét skandálta a Vidi B-közepe, Funsho Bamgboye két kövesdivel szemben is párharcot nyert, de végül a kapu mellé lőtt.A 72. minutumban teljesült be a közönség akarata, pályára lépett a fehérvári együttesben korábban háromszor is gólkirályi címet szerzett Nikolics. Helyzetbe kerülni azonban nem volt lehetősége a 32 éves csatárnak, mert főkén mezőnycsata folyt a pályán. A Mezőkövesd harcolt, s a hajrában előbb egy tizenegyest kértek számon Bereczék a játékvezetőn, majd leshelyzetből találtak kapuba a vendégek. A MOL Fehérvár FC azonban őrizte minimális előnyét, s leszakította közvetlen üldözőjét.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (2-1)

MOL Aréna Sóstó, 2716 néző. V.: Solymosi Péter (Tóth II V., Kóbor)

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Vinícius (Muszliu, 80.), Stopira – Pátkai, Elek – Houri, Kovács I., Petrjak (Bamgboye, 44.) – Hodzic. (Nikolics, 72.) Vezetőedző: Joan Carrillo

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas D., Pillár, Katanec, Nesterov, Katanec – Cseri, Karnitskij (Pekár, 72.), Berecz, Besirovics – Zivzivadze, Jurina (Nagy D., 72.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gól: Hodzic (18.), Houri (37.) illetve Berecz (16.)

Sárga lap: Juhász (92.) illetve Katanec (66.), Berecz (67.)