Nikolics, Nego és Szoboszlai is sokat tettek a kijutásért

Izland 2-1-es legyőzésével Magyarország labdarúgó válogatottja újra Európa-bajnokságon szerepelhet. 2021. június 11. és július 11. között viaskodnak a kontinens legjobbjai, köztük immár a magyarokkal.

1986 és 2016 között harminc ínséges esztendőt szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott, egyetlen nagy tornán, világbajnokságon, vagy Európa-bajnokságon sem vehetett részt. Mert nem harcolta ki a részvétel lehetőségét. Négy évvel ezelőtt azonban ott volt a magyar nemzeti együttes a franciaországi Eb-n, ráadásul tovább is jutott a csoportból, Belgium állította meg. Ugyan a vb-re nem sikerült kvalifikálni, de a soron következő kontinensviadalon is ott leszünk! Köszönhetően Marco Rossi legénységének, melyben a pótselejtezőn három fehérvári is főszereplővé vált.

A 88. percben a csereként beállt Vidi-játékos, Nikolics Nemanja passzolt a szintén csereként beállt, ugyancsak MOL Fehérvár FC-alkalmazott Nego Loic-hoz, aki élete első magyar válogatottbeli góljával egyenlített, majd a 92. percben a székesfehérvári születésű, a Főnix FC-ben nevelkedett Szoboszlai Dominik lőtte az Eb-re Magyarországot.

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, hogy Magyarországot képviselhetem. Hosszú ideje élek itt a családommal, igazán otthon érzem magam . Nem is tudom leírni azt, mit is érzek most – fogalmazott a lefújás után a francia származású Nego Loic. – Fontos volt, hogy hitt bennünk a szakmai stáb, az ilyenfajta mérkőzés mindenki számára hatalmas nyomás. Nem csupán a játékosoknak, a stábtagoknak is. Ha egy ilyen meccsen lépsz pályára, többet kell adnod, mint amit tudsz, mert ha ezt nem teszed meg, nem is lehetsz sikeres. Nem játszottunk jól az első félidőben, nem volt minden tökéletes, de a második játékrészben sokkal jobbak voltunk, s aztán meg is tudtuk fordítani a mérkőzést, és továbbjutottunk. Az egyenlítő gól előtt Niko nagyon közel volt ahhoz, hogy lőjön, de mivel láttam az ő szögét, amit ketten is zárták, szóltam neki, s az utolsó pillanatban meggondolta magát, s nem lőtt, hanem passzolt, s némi szerencsével hozzám került a labda. Ebben a helyzet pedig egyetlen dolog járt a fejemben, csak az, hogy gólt szerezzek. Nem számít hogyan, de betaláljak… Nagyon tisztelem ezt a címert, ami a mellem fölött van, s remélem, hogy az emberek büszkék ránk, hiszen a csapat megérdemli ezt! – mondta Nego.

– Megmutattuk, hogy van karaktere a válogatottnak, az utolsó utáni percig küzdöttünk egymásért és a magyarokért, a szurkolókért – jelentette ki Nikolics Nemanja, aki belátta, az első félidőben nem játszott jól a válogatott. – A második félidőben hatalmas volt a labdabirtoklási fölényünk és úgy érzem, megérdemelten fordítottuk meg a találkozót. Nyilván volt egy kis szerencsénk, amiért azonban sokat tettünk. Az utolsó 20 percben, amikor a pályán voltam, én is megtettem mindent a csapat sikeréért. Boldog vagyok, hogy Loic gólt szerzett, ráadásul az első válogatott gólja ilyen fontos találat volt. Emlékszem, nálam volt a labda, szemben voltam a kapuval, de két izlandi védő is előttem állt, nem igazán tudtam volna kapura lőni, ám ekkor meghallottam Loic hangját, majd felnéztem, és ő remek ütemben érkezett. Ismét sikerült Izland ellen egy szerencsés gólpasszt adnom, akárcsak 2016-ban Marseille-ben. Fantasztikus dolognak tartom, hogy egymás után kétszer kijutottunk az Eb-re, számomra pedig külön öröm, hogy mindkettőnek részese lehettem. Sokáig nem gondoltam azt, miután lemondtam a válogatottságot, hogy fogok még ünnepelni címeres mezben. Hálával tartozom Marco Rossi szövetségi kapitánynak, aki visszahívott, bízott bennem és megadta a lehetőséget a bizonyításra.

A magyar labdarúgó-válogatott 2021 nyarán Franciaországgal és Portugáliával a Puskás Arénában csap össze a csoportmeccsek során, míg Németországgal Münchenben találkozik.