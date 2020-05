Nikolics döntött, a Fehérvár legyőzte a ZTE-t

Nikolics Nemanja góljával a Mol Fehérvár 1–0-ra győzött a ZTE vendégeként a két NB I-es labdarúgócsapat szombat kora esti felkészülési mérkőzésén.

Az első félidőben kevés említésre méltó esemény történt, főleg a két tizenhatos közötti mezőnyjátékkal teltek a percek, de azért akadt védeni valója Kovácsik Ádámnak és Demjén Patriknak is. Sőt a játékrész hajrájában Nikolics Nemanja be is talált a hazai kapuba, ám Pintér Csaba – aki partjelzők nélkül vezette a meccset – úgy látta, hogy a „gólpasszt” adó Loic Nego az alapvonalon túlról tette vissza a labdát.

A második félidőben Kovácsik újabb bravúrokat mutatott be, és a 74. percben megbosszulták magukat a kimaradt zalai lehetőségek: a 74. percben Ivan Petrjak szögletét követően Viszar Muszliu fejjel a kapu felé továbbította a labdát, és a berobbanó Nikolics szép mozdulattal belebökve mattolta Demjént – írja az NSO.

A végjátékra is maradt egy fehérvári kapusbravúr, a 81. percben Eric McWoods lövését tolta ki a léc alól Kovácsik, megőrizve ezzel a vendégek minimális előnyét.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ZTE–MOL FEHÉRVÁR FC 0–1 (0–1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Pintér Csaba

ZTE FC: Demjén (Szemerédi, 72.) – Bolla (Kocsis G., 45.), Bobál D. (Földvári L., 59.), Katanec (Gergényi, 59.), Bedi (Szépe, 24.) – Lesjak (Németh E., 59.) – Bőle (Ostrek, 36.), Barczi (Meshack, 59.), Mitrovics (Zimonyi, 59.), Radó (Babati, 59.) – Bobál G. (McWoods, 59.)

MOL FEHÉRVÁR FC: Kovácsik – Hangya (Stopira, 75), Vinícius (Rus, 75.), Muszliu (Juhász, 75), Fiola (Tamás O., 75.) – Nikolov (Nyári, 75.), Pátkai (Elek Á., 75.) – Petrjak (Zsóri, 75.), Hodzic (Milanov, 75.), Nego (Bamgboye, 75.) – Nikolics (Szabó L., 75.)

Gólszerző: Nikolics (74.)

Forrás: ztefc.hu és molfehervarfc.hu