Marko Nikolics az orosz fővárosban

A Mol Fehérvár FC korábbi vezetőedzője az orosz Premjer Ligában vitézkedő Lokomotiv Moszkva labdarúgócsapatának trénere lehet.

Sajtóértesülések szerint hamarosan megállapodás születhet a szerb edző, Marko Nikolics és a Lokomotiv Moszkva vezetősége között, miszerint a 40 éves szakember veszi át az orosz együttes szakmai irányítását. A Lokomotiv háromszor nyert orosz bajnokságot, legutóbb a 2017–2018-as kiírásban. A nyáron edzőt kíván váltani a moszkvai gárda, miután lejár a 72 esztendős Jurij Szjomin szerződése.

A bajnoki pontvadászat Oroszországban is szünetel, a Lokomotiv kilencpontos hátránnyal a második a Zenit Szentpétervár mögött. Marko Nikolics 2019. november 25-én bontott szerződést a Mol Fehérvár FC együttesével, ahol 2017 óta 120 tétmérkőzésen irányította a piros-kékeket, 69 győzelem mellett 27 döntetlen és 24 vereség volt a mérlege. Bajnokságot és kupát is nyert a Vidivel, s az Európa-­liga csoportkörében szerepelt. Tá­vozása óta a görög AEK Athénnal, az emírségekbeli al-Ainnal is szóba hozták, de továbbra sincs csapata.