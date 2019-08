Névrokonok ellen a Fehérvári Ördögök

A Fehérvári Titánok jégkorongozói Bécsben győztek, a Hydro Fehérvár AV19 játékosai Cardiffban tennék ugyanezt.

Hivatalosan is elrajtolt a 2019/2020-as szezon a székesfehérvári jégkorongozók számára, hiszen a Titánok már le is játszották első felkészülési mérkőzésüket. Kiss Dávid csapata az Erste Ligát idén elhagyó Vienna Capitals II ellen lépett jégre, majd ha arra járt, egy magabiztos 8-4-es győzelmet aratott Bécsben. A gólszerzők névsorából kiindulva fényes jövő áll a Titánok előtt, hiszen Madácsi Benedek mesterhármast szerzett, az akadémiától idén felhívott Dézsi Bence duplázott, míg Nagy Ákos mellett a frissen igazolt Mitch Zion és Max McCutcheon is egy-egy góllal vette ki a részét a sikerből.

– Rengeteg jó dolgot láttunk, de az is tisztán megmutatkozott, hogy vannak szituációk, amin dolgozni kell. Jól kezdtük a mérkőzést, nagy energiaszinten mozogtunk, és ennek köszönhetően gyorsan meg is szereztük a vezetést. Számunkra az volt a fontos, hogy játszunk egy jó mérkőzést, ami elindítja a srácokat, ahol újra együtt lehetnek, ez sikerült – nyilatkozta a klub honlapjának Kiss Dávid.

Hazatérésük után nem sokkal ismét útra kelnek az ifjú fehérváriak, hogy szombaton a megerősített Dunaújvárosi Acélbikákkal mérkőzzenek.

Mindeközben a Hydro Fehérvár AV19 egy első ránézésre szokatlan, ám igen patinás helyszínen kezdi a felkészülési mérkőzések sorát: Wales fővárosába, Cardiffba utaznak Stipsiczék, hogy előbb szombaton, majd vasárnap megmérkőzzenek a Cardiff Devils együttesével. A Devils az elmúlt években hihetetlen átalakuláson és fejlődésen áteső angol bajnokság egyik legerősebb csapata, amely immáron rutinos Bajnokok Ligája-résztvevőnek is számít, ott pedig Európa legjobb együttesei ellen léphetnek jégre. Az angol jégkorong 10-15 éves fejlődését a Volánból sokan saját bőrükön tapasztalták, hiszen a 2018-as budapesti Divízió I/A világbajnokság utolsó mérkőzésén éppen a „team GB” ütötte el a feljutástól fiainkat, hogy aztán az egész jégkorongvilágot meglepve ők maguk jussanak a legjobbak közé. Szélig Viktor általános igazgató elmondása alapján Tim Campbell, Kóger Dániel, Erdély Csanád és Sárpátki Tamás lesznek azok, akik a keretből biztosan nem lépnek jégre Walesben, ám a szeptember 13-i rajtra mindannyian a szakmai stáb rendelkezésére állnak majd.

– A felkészülés olyan, mint egy kirakós játék, próbálja az ember megtalálni a megfelelő darabokat. Hatékony jégkorongot szeretnénk játszani, de az is előfordulhat a felkészülési időszak valamely szakaszában, hogy nem a számszaki eredményt, hanem a játék minőségét helyezzük majd előtérbe – mondta Hannu Järvenpää a klub honlapjának.