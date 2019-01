Neves csapattal ikszelt a Puskás Akadémia

A cseh első osztályú Viktoria Plzen volt a Puskás Akadémia soron következő ellenfele, a Bajnokok Ligájában csoportja harmadik helyén záró alakulat ellen pedig gól nélküli döntetlen lett a vége.

FC Viktoria Plzen–Puskás Akadémia FC 0-0

Felkészülési mérkőzés

Plzen: Hruška – Ekpai, Piroch, Hubník (C), Kovařík – Šulc (73. Pačinda), Bucha, Hořava, Čermák – Bakoš, Kepl (73. Chorý)

Puskás: Hegedüs (46. Danilovič) – Szolnoki, Poór (87. Heris), Hadžijev, Trajkovski (77. Bokros) – Balogh (46. Szakály), Mioč (77. Urblík), Kiss – Tamás (46. Kneževič), Radó (46. Latifi ), Vega (46. Prosser)

A felkészülési mérkőzésekre lefixált ellenfelek minőségére nem lehet panasz, az európai futballközeg erős középmezőnyéből válogatott csapatok sorában ezúttal az ötszörös cseh bajnok Viktoria Plzen következett. A 2018-as bajnok olyan egyesületekkel került egy csoportba a Bajnokok Ligájában, mint a Real Madrid, az AS Roma valamint a CSZKA Moszkva, és ilyen patinás csapatok között tudott az Európa-liga továbbjutást érő harmadik helyen végezni.

A két csapatkapitány, Roman Hubník és Hegedüs Lajos cserélt zászlót a mérkőzés előtt, amely Puskás-kezdőrúgással vette kezdetét. Az 5. percben Moses Ubong beadása után Tomas Kepl elől kellett szögletre tisztázniuk a felcsúti védőknek, ami után szintén Ubong lőtt jócskán a kapu fölé. A csehek játékosa nagyon aktív volt a jobb szélen, elfutásai és beadásai rendre megnehezítették a PAFC védői életét. Negyed óra elteltével két felcsúti lövést is feljegyezhettünk, a kapura viszont egyik sem volt veszélyes. Benedik Mioc próbálkozása is ilyen volt húsz percnyi játék után, a labda viszont folyamatosan a Plzen kapuja előtt pattogott ekkor. A 27. születésnapját az edzőtáborban ünneplő Szolnoki Roland beadása is veszélyesnek tűnt egy pillanatra, de senki sem tudta beletenni a fejét a középre kanyarintott labdába. A túloldalon hosszú csend után kis híján gól született, de Sulc beadását, Bakoš nem tudta lekezelni, akinek csak az üres kapuba kellett volna csak helyeznie a játékszert. A 32. percben Gonzalo Vega buktatása után Mioc vállalta el a szabadrúgást 25 méterről, ami nem is sikerült rosszul, Hruška jókora vetődéssel tudta csak hárítani. Hiába érkeztek sorban a helyzetek, gól végül nem született a félidőben, 0-0-val ért véget az első 45 perc.

A második játékrész elején a Plzen nyomott, de ez csupán meddő mezőnyfölényben mutatkozott meg. A mérkőzés első sárga lapját is a csehek gyűjtötték be, miután Ubong buktatta Trajkovskit a tizenhatos oldalánál. A lassan csordogáló mérkőzésen a 72. percig kellett várni az újabb komolyabb lehetőségre, amikor ismét pontrúgás után tudott veszélyeztetni a PAFC. Rögtön ezt követően Knezevic próbálkozása után Latifi bombázta rá a kipattanót, a lövés viszont lecsúszott lábáról. Töredezett játékot hozott az utolsó tíz perc, szögletek, szabadrúgások váltották egymást, de komoly lehetőség egyik oldalon sem alakult ki. Gólt pedig sem a 90 perces rendes játékidő, sem az egy perces hosszabbításban nem hozott, így 0-0-val ért véget a találkozó