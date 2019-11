Nemzetközi tenisztorna

Hetedik alkalommal rendezték meg a Böllhoff Kupa jótékonysági tenisztornát, amit ezúttal a Hegyi István–Ádám Zsolt páros nyert.

Ezúttal is 16 férfi páros nevezését fogadták el, a kupa történetében először az egykori válogatott jégkorongozó, Palkovics Krisztián is ütőt – ezúttal teniszt – ragadott. „Mozgalmas a napom, kora este egy hokis gálameccsen lépek jégre, aztán a másodosztályú Hevület bajnokiján is szerepelek. A mai mozgással nem lesz probléma.” – közölte, majd indult melegíteni a salakos pályán. A rendezvény megkezdése előtt a főszervező, Iker Gusztáv a torna bevételét átadta Bognár Mártának, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház újszülött-, csecsemő- és gyermekosztályán működő Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány ügyintézőjének.

– A rendezvény nemes célt szolgál, a versenyzők örömmel jelentkeznek. Jelen vagyunk a sportágban, nemrég egy U12-es csapatot segítettünk, akik a horvátországi Umagban szerepeltek a korosztályos vb-n. De ez a torna különösen fontos, a nevezési díjakat és a magánszemélyek által befizetett összegeket, több százezer forintot az alapítványnak ajánljuk fel, hozzájárulunk, hogy a fehérvári kórházban ápolt gyerekek európai szintű ellátásban részesüljenek. A korábbi tornáink is nemzetköziek voltak, általában német vendégekkel, ezúttal Ausztriából, Szerbiából, Bulgáriából, Oroszországból érkeztek teniszezők – mondta Iker Gusztáv.

Bognár Márta az újszülött-, csecsemő- és gyermekosztályon 1993 óta dolgozik, osztályvezető főnővér-helyettesként. Az 1992-ben, Simon Gábor főorvos által létrehozott alapítványnál pedig tíz éve tevékenykedik. „A felajánlást mindig eszközök vásárlására fordítjuk, a korábbi években infúziós pumpát, pulzusmérőt, betegmegfigyelő monitort, légzéstámogató műszereket vásároltunk. Osztályunk frekventált részleg, 480 grammal születő babák élete múlhat a modern felszerelésen. Januárban szűrővizsgálatba kezdünk, kiküszöbölhető lesz több szívfejlődési rendellenesség. Miután évente 2700 gyermek születik nálunk, hatalmas a jelentősége, hogy időben észrevegyük a problémákat.”

A viadalon a csoportmérkőzéseket követően alsó, illetve felső ágon folytatódtak a küzdelmek, előbbieknél a Tóth Roland–Szabó Imre páros nyert, megelőzve a Patrick Neumann (német)–Keresztes Csaba duót, valamint Benedek Imre és Pásti Mihály kettősét. A felső ágon Hegyi István és Ádám Zsolt a döntőben 6-3-ra verte Bozai Istvánt és Ritter Gábort. A bronzérmet Martin Gikov (bolgár)–Iker Gusztáv párosa szerezte meg, lévén 6-2-re legyőzték a Czövek Balázs–Török József kettőst.