Nemzetközi szinten ismerték el Mátó Katalin munkáját

Mátó Katalin, a Fehérvár Karate Akadémia mestere 33 évnyi kemény munka után vehette át a shinan címet.

Hogyan került kapcsolatba a karatéval?

– 1985-ben kezdtem el karatézni. az iskolai könyvtáros Kati néni buzdítására mentem le az első edzésre. Ő a karate shotokan ágát űzte, míg én a kyokushin mellett döntöttem. Leegyszerűsítve, a két stílus közötti legnagyobb különbség, hogy a kyokushin full-kontakt típusú küzdelem, az ütéseket, rúgásokat teljes erővel visszük be az ellenfélnek.

Mit jelent pontosan a most megszerzett shihan cím, mit kellett teljesíteni ezért?

– Ez az ötödik dan a karatéban – az első dan a fekete öv megszerzése –, maga a szó pedig mestert tanítót jelent. És mit kellett teljesíteni hozzá? 33 évig keményen kellett dolgozni érte. A mi karaténkban ehhez a fokozathoz fizikai tesztet már nem kell elvégezni, hiszen ezt már a harmadik dan fokozatánál megtettük. Ott bemutattuk a kyokushin összes technikáját, ütéseket, rúgásokat, formagyakorlatokat, küzdelmi teszten vettünk részt, később pedig már nincsenek új anyagok. Nagyon komoly feltételrendszere van annak, hogy valaki ezt a fokozatot megkapja. Nemzetközi szinten kell jelen lenni, vagy versenyzőként, vagy bíróként – én utóbbi szerepkörben veszek részt a versenyeken –, edzőnek kell lenni, a tanítványoknak megfelelő eredményeket kell elérniük, illetve az adott szervezetben – IFK Magyar Kyokushin Karate Szervezet – betöltött funkció is nagyon fontos. S hogy mit teszünk azért, hogy egyáltalán létezzen, növekedjen, eredményes versenyzőink legyenek. Szintén fontos, hogy azok a tanítványok, akik nem versenyeznek, szintén nagy létszámban legyenek jelen itt Magyarországon. Illetve különböző szemináriumokon is részt kell vennünk, ahol mi is beállunk a sorba és tanulunk.

Hogyan dől el, ki kaphatja meg ezt a címet?

– Ajánlás útján lehet megkapni, és az IFK nemzetközi szervezetének három tagú testülete, valamint hanshi Steve Arniel alapító-elnök ítéli oda. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy szeptemberben egy angol úr mellett rám esett a választás. Nagyon sokan álmodnak erről, kis koromban el sem tudtam képzelni, hogy eddig eljutok.

Mennyi munka vezetett el eddig a címig?

– Versenyző koromban heti hét, egyenként kétórás edzésen vettem részt, most edzőként is minden nap ott vagyok a dojóban. Az emberben egy idő után ez átalakul egy életformává, amikor már nem nézzük, mennyi időt töltünk az edzőteremben, a lényünk részévé válik a karate.