Nemzetközi pályákon

Nem csupán a jövő keddi Gyulai Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj hívja rekortánra a „sportok királynőjének” képviselőit. Sűrű a program a magyar és egyben a legjobb fehérvári atléták számára.

Az ARAK Up. Akadémia több versenyzője is rajthoz áll már most vasárnap Győrben, az Olimpiai Sportparkban. Csehország, Szlovákia és Szlovénia korosztályos legjobbjaival verseng a magyar U20-as válogatott. A csapat összeállítását néhány esetben a sérülés, valamint a július 9-i Gyulai Memorialon való indulás befolyásolta, így például Mátó Sára sem riogathatja a 400 gát mezőnyét. A 4×100-as váltóban azonban helyet kapott Takács Boglárka, valamint a távolugrásban is elinduló Endrész Klaudia. Mohai Regina a 4×400-as váltó tagjaként versenyez, Gebauer Maja a rúdugrók között, Simon Viktória a távolugrómezőnyben, Brandl Lilla pedig a kalapácsvetőknél állhat helyt. A férfiaknál Csókás Nikolasz 400 gáton, Thardi-Veress Vajk a diszkoszvetésben viaskodik.

Jövő héten útra kel a leggyorsabb magyar, Szabó Dániel. A sprinter július 11–14. között a svédországi Gävlében, az U23-as Európa-bajnokságon szeretne végre az élmezőnybe kerülni a 100 méteres és a 200 méteres síkfutó számban.

Július 18. és 21. között a svédországi Boräs fogadja az U20-as Eb résztvevőit, akik között ott lesz Mátó Sára, Takács Boglárka, Endrész Klaudia, Brandl Lilla és az „elsőbálozó” Csókás Nikolasz is. Július 21. és 27. között a kazah fővárosban, Bakuban, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon lép rekortánra Varga Tamás ifjú futója, Mohai Regina. Az ARAK-os hölgy 400 gáton fut az EYOF-on.