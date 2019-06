Németh Ödön ütőképes csapatot formált a MÁV Előre röpiseiből

A MÁV Előre SC férfi röplabdacsapata hosszú évek után örvendeztette meg szurkolóit azzal, hogy a 2018/19-es idényben a 6. helyen végzett az NB I-ben. Németh Ödön vezetőedző értékelte lapunknak a szezont.

A tavalyi idény végén volt Önben hiányérzet? Milyen célokat fogalmazott meg az idei évre?

– A keret erősségét nézve az elért nyolcadik hely reális eredmény volt, tekintettel arra, hogy a rájátszásban már nem számíthattunk Tóth Andrásra első számú feladóként.

Mennyiben volt ez a gárda már az Ön csapata? Több változás történt a keretben, tapasztalt röplabdázók érkeztek. Kialakult egy stabil mag, amelyre lehetett építeni?

– Mivel a tavalyi év végén a klub megegyezett négy új játékossal, a cél a nyolcadik helynél jobb helyezés elérése volt. A négy új közül – Kholmann Norbert, Guzmics Richárd, Yannier Cordies Salazar, Kaposi Tamás – utóbbival korábban már dolgoztam együtt. A képességeit ismertem, és tudtam, hogy a többi érkező is feltétlenül erősítést jelenthet. A keret többi játékosát már az előző szezonban is edzettem, úgyhogy erre a keretre lehetett építeni. A sikeres felkészülés után a bajnokságban az erősebb csoportba kerültünk, és az erősebb csapatokkal – Pénzügyőr, MAFC – is kiegyenlített mérkőzéseket játszottunk, bíztam abban, hogy az NB I Ligát megnyerhetjük.

Mikor érezte azt először, hogy a kitűzött célok megvalósulhatnak?

– Az NB I Ligára felelősségteljesen készültünk. Nagyobb önbizalommal játszottunk, és már azokat az elemeket is bele­vittük a játékba, amelyeket az edzéseken megcsináltunk, de az erősebb ellenfelek ellen még nem mertük kipróbálni.

Mekkora érvágást jelentett Tóth András távozása?

– A játékos távozása a lehető legrosszabbkor ért bennünket. Egy ilyen kaliberű röplabdázó hiánya bármely csapatot nehéz helyzetbe sodort volna. Viszont ez még inkább összekovácsolta a gárdát. Elértük, kiharcoltuk, hogy az 5–8. helyért tudtunk játszani.

A SZESE Győr elleni elődöntőt megnyerték, és az úgynevezett kvalifikációs körben, és az Extraligás DEAC-cal szemben kellett bizonyítaniuk. A csapat tartását mutatta, hogy a nehéz helyzetekből is felállva nyerte meg a párharcot.

– Az igazi megmérettetések a DEAC elleni mérkőzések voltak, hiszen az Extraliga 6. helyéért játszottunk. A végeredmény a befektetett munkát bizonyítja. A csapat végig hitt abban, hogy ha becsületesen dolgozunk, akkor annak meglehet a jutalma. Ez a hatodik helyezés pedig méltán lett a MÁV Előre SC csapatáé.

Mikor indul a munka, mennyire alakul át a keret?

– Most a jól megérdemelt pihenőre mennek a játékosok, a munka augusztus 5-én kezdődik. A tavalyi keretben előreláthatóan egy változás lesz, Kaposi Tamás visszatér Sümegre, akinek ezúttal is köszönöm az elvégzett munkát. Helyette a MAFC-ból érkezik Kun Benedek négyes ütő, a többiek maradtak a csapatnál. Mindenki kap személyre szóló edzéstervet a nyári hónapokra, ami segíti őket abban, hogy az augusztusi kezdésnél kellő fizikai állapotban legyenek.