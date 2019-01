Német All Star válogatott a Koronázóknál

Török Patrick személyében újabb igazolást jelentett be a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata.

Úgy néz ki, eléggé imponálók a játékosok számára a First Fielden található körülmények, az egykori MÁV Előre Stadionból lett amerikaifutball-bázis hírneve egyre messzebbre száll Európa-szerte. Így történhetett, hogy a Skóciából hazatérő Poprádi Márk után most Németországból sikerült a Takarodó útra csábítani a 188 cm magas 110 kg súlyú, magyar származású Török Patrickot. A 22 esztendős full back a Franken Timberwolves utánpótlás együttesében kezdte pályafutását, néhány szezont követően pedig már a bajorországi All Star válogatottba is bekerült. Innen a német másodosztályban szereplő Nürnberg Rams gárdájához vezetett az útja, ahol a felnőttek között is bemutatkozhatott. 2016-ban az Ingolstadt Dukes mezét viselte, ahonnan ismét a fürthi Timberwolves alakulatához szerződött.

Jim Ward brigádjához kisebb sérüléssel érkezett Török, aki a Fehérvár Enthroners 36-os számú trikóját viseli majd.

– Egyetemi tanulmányaim miatt érkeztem Magyarországra, azért esett a választásom az Enthronersre, mert szerettem volna a lehető legmagasabb szinten és a legjobb körülmények között tovább futballozni, és ehhez Székesfehérváron minden adott – nyilatkozta a Koronázók új igazolása.