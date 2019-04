Nem volt pardon a gárdonyi védőfalban

Rettentő fontos győzelmet aratott a női kézilabda NB I/B 20. fordulójában a Gárdony-Pázmánd NKK együttese. A Fejér megyeiek Szekszárdon jártak sikerrel.

Szekszárd FGKC– Gárdony-Pázmánd NKK 21-26 (10-11)

Szekszárd, 195 néző. Vezette: Gáspár, Vörös.

Szekszárd FGKC: Szalai, Schell (kapusok) – Reisch 5, Farkas 1, Feri, Biró F. 1, Nagy Sz. 8/6, Szita 1, Balázs, Fehér 2, Ambrus, Bencze, Tóth B. 2, Gyenis 1. Vezetőedző: Mészáros Melinda.

Gárdony-Pázmánd NKK: Vártok, Biró B. (kapusok) – Hrabovszky, Kolics, Fundák 3, Czuczu 1, Karsai 9/3, Nagy A. 2, Szamoránsky A. 1, Lozsi 2, Piazza, Müller, Nagy Zs. 6, Rideg, Ágoston 2, Kukovecz. Vezetőedző: Pinizsi Zoltán

Kiállítások: 16, illetve 18 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 4/4

Pinizsi Zoltán, a Gárdony-Pázmánd NKK mestere már hetekkel korábban bizonygatta, hogy a szekszárdi Fekete Gólyák elleni összecsapás lesz a sorsfordító a kiesés elleni harcban. S milyen igaza volt. A tóparti lányok kellőképpen komolyan is vették az idegenbeli csatát. Az első félidőben nagyrészt fej fej mellett haladtak a csapatok, de már a szünet előtt egygólos előnyt kovácsoltak a gárdonyiak. Fordulás után még határozottabb védekezéssel rukkolt elő a kilenc gólig jutó Karsai Roberta vezette Fejér megyei egylet, s támadásban is jó játékkal rukkoltak elő a lányok. A sok kétperces kiállítást és két piros lapot is hozó összecsapáson végül magabiztos, ötgólos győzelmet arattak Pinizsi Zoltán tanítványai,

21-26. A Gárdony-Pázmánd két fordulóval a bajnokság vége előtt elszakadt a kieső zónától, s a nyolcadik helyen áll a Nyugati csoport tabelláján.