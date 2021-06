Nem volt még teljesen éles a magyar labdarúgó-válogatott, de nyert

Tíz nappal az Európa-bajnoki rajtja előtt Ciprus nemzeti együttese ellen hangolt a magyar labdarúgó-válogatott.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal számára örök ellenség a határon túli magyarság

Az ausztriai edzőtábor végén jelezte a kapitány: Ciprus és Írország ellen is rotálni fogja a válogatottat, mert nem akarja, hogy kifáradjanak a játékosok. Marco Rossi szavatartó ember, hiszen alaposan megvariált kezdő tizenegyet küldött pályára a Szusza Ferenc Stadionban. A megnyitott szektorokat szinte teljesen megtöltő drukkerek nagy ovációval fogadták a bemelegítés közbeni bejelentést, miszerint nem elég, hogy debütálhatott a magyar gólkirály, a paksi Hahn János, de egyenesen a kórházból érkezett az arénába, hiszen a meccs napján megszületett első gyermeke, Sára. A június 15-én Portugália ellen már Európa-bajnoki csoportmeccsen szereplő magyar csapatban négy székesfehérvári labdarúgó harcolta ki a helyet magának, azonban péntek este Nikolics Nemanja, Fiola Attila, Bolla Bendegúz és Nego Loic is a cserepadon kapott helyett, míg Sallai Roland és Gazdag Dániel keretben sem voltak.

„Győzni szeretnénk, mert fontos alapelv, hogy a legjobb edzés a győzelem.” – jelentette ki Rossi-kapitány a találkozó előtt, azonban a FIFA-világranglistán hatvan hellyel a magyarok mögött, a 97. pozíciót elfoglaló ciprusiak kezdtek aktívabban. Különösen a csapatkapitány, Christofi volt izgága, de helyzet közelébe azért nem jutott. Miközben a magyar csapat csak kereste a ritmust, a hosszú idő után újra lelátóra törekvő drukkerek rátaláltak: „Hajrá” – zugott az egyik, „Magyarok” – zengett a másik oldalról. A ciprusiak kezdeti aktivitása kimerült a letámadásban, ami néhány perces zavart okozott csak, az első negyedóra végére egyértelműen a magyarok irányítottak. Azonban különösebb veszély nélkül tették. Varga Kevin védők mögé ívelésekor hördülhetett fel először a publikum, de a kiugró Holender Filip nem érte el a labdát, Michael kapus megelőzte. Nem volt elsöprő a magyar csapat támadójátéka, üde színfolt volt, mikor Sigér 25 méterről lőtt, pedig labdája gyors sem volt és a kaput is jócskán elkerülte. Baj volt az irányzékkal Holendernél is, a nehezét megoldotta, jobbról tört a kapu felé, de az ötös sarkáról még az oldalhálót sem trafálta el. Fél óra elteltével már érett a magyar gól. Kleinheislert megakasztották, Hahn lesen állították meg, azonban a 36. percben már végigfutott a gólt érő akció. Varga Kevin tört be és vitte az alapvonalig labdát, onnan passzolt vissza középre. Holender lukat rúgott és fenékre esett, de ezzel okozott igazán zavaert, mert a második hullámban érkező Schäfer Andrást üresen találta a labda, a középpályás pedig erősen a kapu közepébe belsőzött, 1-0. A DAC 22 éves játékosa első válogatott gólját szerezte.

A második félidőre kapust cserélt Marco Rossi, Dibusz Dénes állt a gólvonal elé, míg Kleinheislert a Vidi játékosa, Nego váltotta. A francia-magyar a szélen kapott helyet, így Schäfer lépett feljebb Hahn és Holender mögé. Az offenzíva ereje lanyhult a hazai oldalon, azonban Pittas kétszer is tesztelte Dibuszt. Forgatta a válogatottat Marco Rossi, Nikolics is beszállt, míg a jobb szélen bemutatkozhatott a felnőttek között a fehérvári Bolla Bendegúz is. Bollának volt egy beindulása, de kapuralövés nem született, majd Varga Kevint tüntették el a tizenhatos vonalánál, nem fújt a szlovén bíró. A ciprusiak az egyenlítésért frissítettek, az utolsó húsz percre hárman is érkeztek friss emberként. Az egyik friss erő, Kyriakou nagy lendülettel iramodott kapu felé, de az oldalhálóba bombázott 7 méterről. Nego ekkor már belső középpályást játszott, majd a hajrára Nagy Ádám is csatlakozott mellé, s újabb gólért indultak rohamra a magyarok. Azonban ezen az első felkészülési meccsen még nem volt igazán éles a válogatott. A 84. percben Nikolics tizenegyesét vetődve védte Michael, de a célt így is teljesítette a válogatott, győzelemmel edzett.