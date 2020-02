Nem volt elég az egy félidőnyi nyomás

Az OTP Bank Liga NB I 18. fordulójában egy ponttal kellett beérnie a Puskás Akadémia FC-nek a szervezetten védekező Debrecen ellen.

Nem az elképzelések szerint indult a tavaszi idény Hornyák Zsolt alakulata számára, akik a sereghajtó Kaposvár otthonából távoztak végül csak egy pont birtokában. A 7. helyen álló Debrecen elleni találkozón mondhatni kötelező volt a győzelem, hiszen tartani kell a lépést a dobogó legalsó fokán álló Mezőkövesddel. Az első öt perc itt is-ott is hozott helyzeteket, előbb Szécsi indulhatott meg egy eladott labdát követően, majd Hadzsiev lőtt kevéssel mellé egy kapu előtti keveredést követően. A 13. percben egy szöglet után Bódi Ádám tudta éppen Varga Kevin elé pöckölni a játékszert, a vendégek játékosa viszont jóval a kapu fölé bombázott. Az első sárga lap Bényei Balázst illette, miután Gyurcsót csak szabálytalanul tudta megállítani. A tizenhatos sarkáról elvégzett szabadrúgást a sértett tekerte a kapu fölé-mellé. Hegedüsnek is játékba kellett avatkoznia a 20. perchez érve, amikor Bódi passzából Haris Attila középre tett labdájára vetődött ki. Kétszer egymás után is szépen meghúzta Luciano Slagveer a jobb szélen, ám egyszer sem sikerült a középen érkező felcsúti társak elé tálalni. Nem kímélték egymást a felek, Knezevic 35. percben begyűjtött sárgája már a negyedik volt a találkozón. Az idő előrehaladtával egyre inkább a PAFC vette át az irányítást, Gyurcsó a 39. percben lőtt veszélyesen kapura. Két perccel később – hosszabb kihagyást követően – egy védelmi hibát kihasználva került Adeniji helyzetbe, Hegedüs viszont magabiztosan állt a lábán és hárított.

A második félidőre fordulva sem csökkent az iram, az 50. percben pedig a játékvezetői hármas is a figyelem középpontjába került: Slagveer húzta meg Ferenczi mellett a labdát a tizenhatoson belül, az elcsúszó debreceni pedig bár elütötte Slagveert, Berke Balázs sípja viszont néma maradt. Maradt támadásban a PAFC, az 58. percben Urblík indításával Slagveer indulhatott meg, ám egy szép csel után rosszul találta el a labdát, ami így se lövésnek, se beadásnak nem lett jó. A 65. percben Knezevic helyére érkezett David Vanecek, ezzel is egyértelműen jelezte Hornyák Zsolt, hogy ők bizony három pontnál kevesebbel nem érik be. Kosicky bravúrja kellett a 69. percben, hogy ne kerüljön hátrányba a masszívan védekező DVSC, miután Urblík passza után Plsek került ziccerbe. Egészen a 80. percig kellett várni az első komoly debreceni helyzetre, ekkor Trujic iramodott neki, és védőjét lerázva végül kevéssel a bal kapufa mellé gurított. Majd Golgol Mebrahtu révén Kosickynak kellett ismét hárítania. A 89. percben újabb reménysugár mosolygott a felcsútiakra, Bényei Balázs sárga lappal a zsebében tartott rá Golgol lábára, így mehetett is idő előtt zuhanyozni. A 92. percben centiméterek választották el a hazaiakat a góltól, Urblík Jozef lökete a bal kapufáról pattant ki. A hármas sípszó pillanatában is 0-0-t mutatott az eredményjelző, így 2020 második tétmérkőzésén is csupán egy ponttal gazdagodott a Puskás Akadémia FC. A rendkívül sűrű februári menetrendben legközelebb 5-én, a DVTK ellen lépnek pályára a továbbra is 4. helyen álló felcsútiak, amit 8-án a Paks elleni idegenbeli bajnoki, majd 12-én a békéscsabai Magyar Kupa-párharc követ.