Nem várt érmek a Fitkid EB-n

A 3. korcsoport trió- és csapatversenyéről is éremmel tért haza az Albafit Sportegyesület a Balatonfüreden megrendezett 17. Fitkid Európa-bajnokságról.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– Nagyon boldog vagyok, mert titkon reménykedtünk benne, hogy ilyen sikeresek tudunk lenni, és ezzel most már túl vagyunk a klub fennállásának legsikeresebb nemzetközi eredményén – kezdte a dicsekvést Major Gábor, az Albafit egyesületi vezetője. – Most először tudott valaki egyéniben is indulni tőlünk (a 11–12 évesek között Imre Dóra indulhatott, a szerk.), az meg még inkább, hogy Dórika egy értékes 5. helyet szerzett.

A 3. korcsoportos (vagyis a 15–18 éves korosztály) trióversenyében a Bokor Zsanett– Gaál Beáta–Lóródi Luca hármas bronzérmet szerzett, az ötfős csapatban pedig Imre Dórával és Bertalan Blankával kiegészülve lettek másodikak. – Várható volt, hogy nagyon erős mezőny gyűlik össze, mindkét csapatszámunkat spanyol egység nyerte, erre számítottunk. Arra viszont nem, hogy nem végez előttünk egy magyar egység sem a hétvége folyamán, és ez az, ami igazán boldoggá tesz. Nem várt eredmény volt ez, és ha csak titkon számít rá az ember, még jobb érzéssel tölti el. Ezzel vége az idénynek, most kicsit pihenünk, utána megkezdjük a jövő évi alapozásunkat, hisz jövőre is hasonló szerepelésben bízunk.