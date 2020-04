Nem valószínű a bajnoki folytatás

A vízilabda OB I/B-ben szereplő Fehérvár Vízilabda SE az A csoport 9. helyéről várja az esetleges újraindulást.

A héten Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke optimistán nyilatkozott a bajnokságok folytatásáról, ám nem mindenki osztja ezt a nézetet. Gyöngyösi János, az FVSE vezetőedzője szerint az első osztályú küzdelmek folytatására ugyan van esély, alacsonyabb, amatőr szinten mindez nehezen kivitelezhető.

– Az alapszakaszt sem tudtuk befejezni, így pedig a tervezett hétfő-szerda-péntek ritmust kellene tartani, ami munka, iskola mellett vízilabdázókból álló csapatokkal nem megoldható. Amennyiben megnyílnak az uszodák, mindenképpen kell majd három-négy hét, amíg az első mérkőzést le lehetne játszani, hiszen ennél rövidebb időn belüli folytatás az edzettség elvesztése miatt rendkívül balesetveszélyes lenne. További kérdést vet fel a tovább­tanulásra, érettségire készülők helyzete, ők is kiesnének a keretekből. Még az első osztályban sem annyira egyszerű a helyzet, mint ismert, az OSC-nél távozott a szponzor, vele együtt pedig a játékosok is szétszéledtek. Hivatalos információ május 11-én érkezik, ott dől el, hogy megyünk tovább, vagy a következő szezonra készüljünk, a játékosmozgás is ezt követően indulhat majd el.

Amíg a döntés nem születik meg, a játékosok folytatják az egyéni edzéseket.

– A legkisebbektől az ifiken át a felnőttekig minden korcsoport kapott napra lebontott edzéstervet, aminek az elvégzését ellenőrizzük.