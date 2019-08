Nem utazott a görögökhöz

Tíz napot a válogatottal edzett, ám Krétára nem repült el a nemzeti együttessel az Alba Fehérvár kosárlabdázója, Takács Milán.

Az utazó, 13 fős keret tagja volt a fiatal bedobó, végül fájós térde miatt mégsem kelt útra Görögországba.

– A szakmai stábbal egyeztetve úgy döntöttünk, hasznosabb, ha visszatérek Fehérvárra, megkezdem a rehabilitációt, hogy a fájdalmaim elmúljanak.

A problémát leszámítva nagyon jól éreztem magam az edzőtáborban, főként taktikai dolgokat gyakoroltunk, valamint új elemeket is átvettünk védekezésben és támadásban is. Már múlt héten jelezte Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány, hogy én is utazom Krétára. Arról nem beszéltünk, hogy pályára léphetek, vagy sem, az viszont feltétlenül jó jel volt, hogy számított rám. Nagyszerű lett volna világsztárok ellen pályára lépni. A hírek szerint ott lesz a görög együttesben a legutóbbi NBA-szezon MVP-je, Gian­nis Antetokounmpo – mondta a hazatérő kosaras.