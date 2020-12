Nem tudtak pontokat rabolni a Vasastól

Az Erste Liga vasárnapi játéknapjának legpikánsabb mérkőzését az Opten HC Vasas a Dunaújvárosi Acélbikákkal vívta. A tét az volt, hogy amennyiben nyernek, a Bikák helyet cserélnek riválisukkal. Ettől távol álltak, magabiztos hazai siker született.

Opten Vasas HC–

DAB 4-1 (2-1, 2-0, 0-0)

Káposztásmegyer, V.: Haszonits, Rencz, Mizsák, Váczi.

Vasas HC: Tóth K. – Bukor, Kováts 1, Bödök (1), Czakó, Turbucz (1) – Ozols, Tornyai, Béres, Páterka, Szalma – Kmec (1), Surányi, Schmál 1, Szlama (1), Vesutkin 1 (1) – Léránt (1), Seregély, Csiki (1), Németh Á., Szabó Z. 1. Vezetőedző: Ladányi Balázs.

Acélbikák: Bacashihua – Kovács B. Z., Pozsár, Dansereau, St. Pierre, Szappanos – Jakabfy, Vuorijärvi (1), Azari, Mazurek, Turcotte (1) – Dósa, Lencsés, Németh P., Pihlqvist, Török 1 – Gebei B., Tamás, Gebei G., Odnoga M., Pinczés O. Vezetőedző: Leo Gudas.

Kiállítások: 14, ill. 4 perc

Kapura lövések: 41-33

Mindössze 13 másodperc kellett a Vasasnak ahhoz, hogy előnyhöz jusson. A házigazdák első letámadása élt, szinte nem is volt bekk Kováts Máté körül, ő pedig akadálytalanul lőhette Bödök Bence passzát Michael Bacashihua ketrecébe, 1-0.

Majd a 8. percben szinte egy akción belül három hibát is elkövettek a DAB bekkjei, ezt meg is büntette egy kipattanóból Schmál Kristóf, 2-0. Leo Gudas az újvárosiak mestere pedig nem látott a pipá­tól a védekezési bakik láttán, és rendesen ki is eresztette a hangját. A harmad hajrájában, szinte a semmiből szépített a DAB, Nico Vuorijärvi centerezéséből a kapu előterébe érkező Török Viktor fordulásból vette be Tóth Károly kapuját, 2-1. Az egyenlítés is meglehetett volna a 25. percben, Szappanos Dávid azonban a kapuvasat találta telibe, úgy, hogy Tóth K. verve volt. A 35. percben egy ritka szerencsés találattal növelte előnyét a Vasas, Szabó Zalán lőtte középre a pakkot, amely Dósa Krisztián korcsolyáján irányt változtatva csúszott a jobbra mozduló hálóőr mellett a bal sarokba, 3-1. És még nem volt vége, a 38. percben Maxim Vesutkin Dusan Kmec átadásából talált be, 4-1.

A záróharmad első tíz percében jobbára az Acélbikák kapuja előtt voltak veszélyesebb helyzetek, bár láthattunk egy kapuvasat tőlük előnyben öt perccel a vége előtt. A Vasas végig jobban harapott, így nem keltett különösebb meglepetést sima győzelmük.