Nem tudtak kifogni egymáson a tabella élmenői

Rangadónak ígérkezett a MOL Fehérvár FC mezőkövesdi vendégszereplése az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 9. fordulójában, hiszen a tabella második helyén álló együttese fogadta a listavezetőt.

Juhász Roland és Pátkai Máté is izomsérülés miatt hiányzott Mezőkövesden, így Adrian Rus volt Muszliu párja a védelem tengelyében.

A 13. percben találta el először a kaput a MOL Fehérvár FC, sőt egyáltalán ekkor jutott először lövésig. Kovács tartotta a labdát és perdítette a második hullámban érkező Nikolov elé, aki egy igazítás után 18 méterről küldte el a labdát, de nem volt benne igazán erő, Szappanosnak nem okozott gondot begyújteni. Alig öt perccel később a jobb oldalon igen aktívan mozgó Kovács István forgolódott, majd Negoval váltottak, a francia pedig az ötös magasságából lőtt egy pattogósat, de a labda elsuhant a kapu előtt keresztbe. A 25. percben szöglethez jutott a Vidi, Muszliu tisztán fejelhetett 11 méterről, Szappanos ölében pihent meg a labda. A 29. minutumban Elek egy szép csellel tartotta meg a labdát a kövesdi térfél közepén, lopta a távolságot, majd ballal tüzelt, Pekár lábán irányt változtatott, s Szappanosnak nyújtóznia kellett, hogy ne akadjon be a jobb alsóba a labda. Mélyen védekezett a Mezőkövesd, a fehérváriak járatták a labdát, Kuttor Attila együttese a kontrákra összpontosított. A 36- percben Cseri váltott ritmust, bejátszását elügyetlenkedték társai, Molnár és Berecz, de a labda a jobb oldalon érkező Pekár elé került, aki 12 méterről keményen lőtt a rövid felső felé, Kovácsik Ádám azonban nagyot védett. Cseri Tamás, mint egy krupié, pompásan osztogatott, a félidő vége felé Silye köszönte a passzát, de a fehérvári kapu mellé tekert 13 méterről. Nego Kováccsal játszott össze a vonal mellett zárásként, majd éles szögből próbálkozott, Szappanos zárta a rövidet.

Fordulás után máris helyzetbe került a Vidi, megint Kovács István játszotta magát tisztára, belsővel a hosszú sarok felé emelt, de mivel Petrjak lemaradt róla, a kapu fölé szállt. Aztán a bal oldal is akcióba lendült, Petrjak estében lőtt a ketrec fölé. Mindkét oldalon jól zártak a védelmek, nagy kockázatot pedig nem vállaltak a támadásvezetésben. Pedig Marko Nikolics próbálkozott, középpályás helyett küldte be Futács Márkót, de nem lett veszélyesebb a Vidi. Sőt, a 75. percben a hátsó alakzat hibázott, s Zizivadze 15 méterről lőhetett is, Kovácsik vetődve védett. Az utolsó percekben csak harcoltak a felek, főként a fehérváriak időztek az ellen kapuja előtt, de helyzet nélkül. A matyóföldi rangadó gól nélkül zárult, ami hűen tükrözi: egyik csapat sem érdemelt győzelmet.

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC–MOL Fehérvár FC 0-0 (0-0)

Mezőkövesd, 2642 néző. Vezette: Farkas Á.

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas D., Katanec, Neszterov (Pillár, 44.), Silye – Berecz, Karnitskiy – Pekár, Cseri (Vajda, 83.), Molnár G. (Nagy D., 74.) – Zivzivadze. Vezetőedző: Kuttor Attila

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Rus, Muszliu, Hangya – Kovács I. (Pantics, 72.), Nikolov, Elek, Petrjak (Zsóri, 85.) – Milanov (Futács, 60.), Hodzic. Vezetőedző: Marko Nikolics.

Gól: –

Sárga lap: Cseri (51.), Berecz (77.), Nagy D. (77.) illetve Milanov (55.), Futács (72.), Hangya (77.), Petrjak (81.), Nikolov (84.)