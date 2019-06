Nem tudta tartani a lépést a Vidi női csapata

A női labdarúgó JET-SOL Liga NB I. osztályozójának első mérkőzésén komoly vereségbe futott bele a MOL Vidi FC női csapata.

Nem sokan fogadtak a MOL Vidi FC ellen, mikor az NB II Nyugat csoportját rendkívüli magabiztossággal behúzó együttes 2-0-ra vezetett a Kelet csoport bajnoki címét megszerző Kelen SC ellen az 1-1-gyel végződő odavágót követően. Márpedig a keveseknek lett végül igazuk, a Kelen kiegyenlített, az NB II osztályozójából ők jutottak fel a biztos kieső szigetváriak helyére az első osztályba. A Vidinek ezután pedig maradt az NB I-es osztályozó, ahol a legjobbak között hetedik helyen célba érő szegedi együttes, a Szent Mihály FC a fehérvári lányok ellenfele.

Azt már a párharc előtt is tudni lehetett, hogy egy rendkívül jól szervezett, rutinos és jól összecsiszolt együttessel fognak szembenézni Gajdóczi Tibor lányai, ám ez talán még az előzetes várakozásokhoz képest is jobban kiütközött a Makón rendezett odavágó során. Mindössze kereken 10 perc telt el a kezdő sípszó után, amikor szezonbeli első gólját szerezve Lipták Lilla juttatta előnyhöz a hazai alakulatot, 1-0. Erre a viszonylag korai gólra még érkezett válasz a piros-kék vendégek részéről, a 31 találattal gólkirálynői címet szerző Trampler Kinga egalizált, 1-1.

Az első félidőben nem is született több találat, a másodikban viszont kiszakadt a gólzsák, ami sajnos teljes egészében a fehérvári játékosokra zúdult. Két perccel a folytatás után Szil Tünde volt eredményes, majd Török Lilla vitt be újabb találatot, miközben a vendégek alig tudták átlépni labdával a felezővonalat, 3-1. A 64. percben eső harmadik szegedi találatot a 75.-ben Szil újabb gólja követte, aki a 86. minutumban bebiztosította a mesterhármast, 5-1. Nem állt le a hazai henger, szemmel láthatóan érzékeltetni akarták, melyik együttes az esélyese ennek a párharcnak. Nem is volt még idő felocsúdni a legutóbb bekapott gólból, amikor a 87. percben Savanya Csilla kialakította az önmagáért beszélő, 6-1-es végeredményt.

Ahogy nincs lefutott mérkőzés, úgy lefutott párharc sincs a labdarúgásban – gondoljunk csak az idei férfi Bajnokok Ligája kieséses szakaszára –, ám az is biztos, hogy innentől kezdve egy kisebb csodát kellene végrehajtaniuk a fehérvári hölgyeknek, hogy jövőre az NB I-ben indulók listáján szerepelhessenek. Ezt a csodát június 15-én 17 órai kezdettel vihetik majd véghez, ekkor rendezik ugyanis a MOL Aréna Sóstó egyik edzőpályáján az ötgólos hátránnyal induló visszavágót.

JEGYZŐKÖNYV

Szent Mihály FC–MOL Vidi FC 6-1 (1-1)

Makó, 200 néző. Vezette: Somogyi S. (Belicza, Marozsi)

Szent Mihály: Skoric – Boros, Szil, Vass (Horváth, 33.), Koprena, Bartalis,

Temesváry, Lipták, Micic (Görög, 76.), Pilán (Savanya, 55.), Török.

Edző: Hódi Mihály.

Vidi: Szalai – Földesi (Császár, 75.), Pasker, Gergics (Szabó II. B., 77.),

Orgoványi, Trampler, Szabó I. B. (Szehofner, 76.), Jánosi, Földvári, Janus,

Romanoczki. Edző: Gajdóczi Tibor.

Gólszerzők: Lipták (10.), Szil (47., 75., 86.), Török (64.), Savanya (87.),

ill. Trampler (21.)

Sárga lap: Szabó I. B. (59.)