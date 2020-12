Nem tudta legyőzni a Hydro Fehérvár AV19 itthon a Villachot

Megvoltak a helyzetei, de előfordult, hogy hiányzott az átütőerő az AV19 játékából. Teljesítménye ezúttal csak egyenlítésre volt elég, az osztrákok mindhárom pontot hazavitték. Sorozatban negyedik meccsén maradt pont nélkül a Fehérvár, de még mindig negyedik az ICE Hockey League-ben.

„Légy éles, légy őrült!” Szurkolók ezúttal sem, de a lelátón újabb buzdító feliratok jelentek meg. A fentiekben citált felirat első felének megfelelt a meccs elején a Fehérvár. Kellő önbizalommal veselkedett neki a tabella hátulján szerénykedő Villachnak, annál is inkább, mert sorozatban hat idegenben teljesített meccs után ismét az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban játszhattak.

Jól támadtak Antti Karula legényei, ám a harmad feléhez közeledve kicsit beszorultak, ekkor a kapuvasat is eltalálták a vendégek. Szabó Dániel pedig megsérült, az arcához kapott, majd elhagyta a pályát. Még egy gonddal több, hiszen a kapuból Michael Ouzas, a mezőnyből Szabó Bence, Horváth Milán, Toni Kähkönen és a csonttörés miatt hathetes pihenőre kényszerülő Andrew Sarauer is hiányzott. Viszont helyükön lehetőséghez jutottak a fiatalok! Válaszolva a villachi kapuvasra Erdély Csanád is becsengetett, ám ezúttal is kifelé pattant a korong. A Villach könyörtelenül kihasználta első emberelőnyét, negyedóra után Jordan Caron szerezte meg a vezetést, 0-1. Az első szünet előtt egy újabb hátrányban megint nehéz pillanatokat kellett átvészelnie az AV19-nek.

Erő és kitartás.

Ennek a tacepaónak a második játékrészben akkor felelt meg legjobban az AV19, amikor emberhátrányban került nagy ziccerbe, és egyre nagyobb nyomás alá helyezte a vendégek kapuját. Alexander Petan és Erdély Csanád is nagy ziccerbe került, de valahogy ekkor elment a hazaiak élessége. Jött azonban egy őrült nagy gól!

A mérkőzésen a 36. percet írtuk, amikor a második hazai emberelőnyben Hári János visszatett korongját Stipsicz Bence bombázta be a kékről, a gólt a beleérő Szabó Dánielnek adták, 1-1. Az egyenlítés ellenére szárba szökkent a lendület a házigazdáknál, és nem tudtak dominálni a második szünetig.

Kell a győzelem!

Csak hogy egy újabb molinót idézzünk a tribünről. A zsinórban elszenvedett három meccs után valóban nagyon kellett – volna!

Visszatért az erő, a harmadik játékrész első két percében remek kis tűzijátékot durrogtatott a Hydro Fehérvár AV19. Saját kapujánál viszont zavart okozott az NHL-kölcsöncsatár Michael Raffl. Szabó, Erdély remek keresztpasszából nagyon közel volt a gólszerzéshez a játékrész felénél. Ez volt a jellemző az ekkor ember­előnyben töltött perceinkre. Aztán jött a hátrány. Létszámban, aztán gólszámban. Chris Collins révén ismét vezetést szerzett a Villach, 1-2. A hajrában előbb beszorult a saját harmadába a Fehérvár, de az utolsó egy percre kapusa nélkül hat az ötben támadott az egyenlítésért, de ahogy legutóbb Salzburgban, úgy ezúttal sem sikerült bepasszírozni a korongot.