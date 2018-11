Nem tett jót a Titánoknak a kihagyás

A tíznapos válogatott szünet után tovább folytatódtak a jégkorong Erste Liga küzdelmei. A harminckettedik játéknapon a Vienna Capitals II együttese látogatott Székesfehérvárra.

Fehérvári Titánok–Vienna Capitals II

4–5 (1–1, 2–3, 1–1)

Fehérvári Titánok: Gyenes – Balogh B. (2), Bennett, Beukeboom (1), Kiss P. 1(1), Láday – Dézsi 1 (ee), Lewis (1), Mazzag, Reiter, Szabó B. – Császár, Hamvai, Kiss R., Madácsi, Sándor F. – Almási 1, Buzás, Kovács A., Vas M. Vezetőedző: Kiss Dávid.

A Titánok legutóbb büntetők után szenvedtek vereséget Brassóban, aktuális ellenfelük pedig Debrecenben szaladt bele egy méretes pofonba.

A vendégcsapat egyből magához ragadta a kezdeményezést: Hedberg jobb oldali bombáját nem tudta hárítani Gyenes, 0–1. A bécsiek apró termetű támadóikra alapozva gyors kontrákkal operáltak, míg a hazaiaknál a centerezések okoztak veszélyt Myllykoski kapuja előtt. A harmad végi kettős emberelőny végül elég volt a fehérvári egyenlítéshez, Dézsi bal oldalról lőtte ki a jobb felsőt, 1–1.

A szünet után ott folytatták, ahol az első etap végén befejezték, Kiss Patrik közelről tuszkolta be a korongot, 2–1. Nem volt hosszú az öröm, Hedberg ismét a kék vonal magasságából talált be, 2–2. Sőt, a következő osztrák támadásból újra jött a gól. Bauer a kapu elé tette a pakkot, ami egy fehérvári ütőn megpattant és meg sem állt a hálóig, 2–3. Hat percet kellett várni a kék mezesek válaszára, a gyors akciót Almási fejezte be, 3–3. Santeri Heiskanen közben hevesen magyarázott és hajtotta tanítványait. A játékrész hajrájában Satmark elemi erejű lövése védhetetlen volt, 3–4.

Az ötvenötödik percben Schlögl ütötte be az utolsó szöget a vendéglátók koporsójába, emberhátrányban talált be, 3–5. Madácsi a végén még szépített, de ez kevés volt a csodához, 4–5.