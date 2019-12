Nem termett babér keleten

A Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II 19. fordulójában a zsinór­ban három győzelmet elérő Nyíregyháza Spartacus vendége volt az AFC Csákvár csapata. A piros-kékek már az első negyvenöt percben kialakították a végeredményt.

Nyíregyháza Spartacus FC–Aqvital FC Csákvár 2-0 (2-0)

Nyíregyháza, 600 néző

Vezette: Antal Péter (Garai, Punyi)

Nyíregyháza: Jova – Talabér, Végső, Fodor F., Csilus Á. – Svedyuk, Papp M (Ötvös)., Sinanovic (Gyurján), Kovács N. (Tóth Á.) – Kártik, Hornyák. Vezetőedző: Lengyel Roland.

AFC Csákvár: Markek – Albert I. (Kocsis B.), Nándori, Tányéros – Tamás N. (Baracskai), Mim, Sipos Z., Madarász, Galambos (Kiprich D.) – Sejben, Skribek. Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Jova (11-esből, 2.), Kovács N. (42.)

Túlzás lenne azt állítani, hogy ennek a párosításnak komoly múltja lenne, hiszen 2016-ban találkoztak először a felek bajnokin. Azóta pedig hat meccset játszottak, kétszer a Spartacus nyert, háromszor lett döntetlen, és egyszer győztek a csákváriak – egy éve.

A Fejér megyei gárdában Mészáros Dávid öt sárga lapos eltiltása, Csató Martin sérülése miatt nem léphetett pályára, míg a vendéglátók kezdő tizenegyében két korábbi csákvári, Papp Máté és Csilus Ádám is helyet kapott.

Mindenesetre nem mondhatni, hogy ideálisan indult volna a találkozó csákvári szempontból. A 2. percben Hornyák Marcellt buktatták a 16-oson belül, Antal Péter játékvezető rögtön a büntetőpontra mutatott. A 11-est Jova Levente higgadtan helyezte a hálóba, 1-0. A 10. percben jutott el először a Csákvár a hazai kapuig, Albert István lövését védte vetődve Jova. Aztán a 18. percben Galambos Ádám kapott pontos passzt a balösszekötő helyén, egy igazítás után, éles szögből azonban az oldalhálóba bombázott. Majd a 28. percben Madarász Márk vezethette egyedül kapura a labdát, de mellégurított. Két perccel később az alapvonalról végzett el szabadrúgást a Csákvár, a beadás Tányéros Ádám elé pattant a 11-es pontnál, ő a hálóba lőtt. A játékvezető les miatt – érthetetlen módon – érvénytelenítette a találatot. Viszont a 42. percben sakk-mattig játszott a Nyíregyháza, Sinanovic Sinan passzolt Svedyuk Alexhez, utóbbi az alapvonalról tette középre, Kovács Norbert pedig belőtte, 2-0.

A szünet után a frissen beállt Baracskai Roland két próbálkozását is hatástalanította Jova. A 73. percben Madarász végzett el egy szabadrúgást nagy erővel, Jova a lécre tolta a labdát, onnan pattant ki a mezőnybe. A 85. percben újfent Jova volt a főszereplő, ezúttal Sipos Zoltán közeli lövését védte, most is bravúrosan.

Mivel a Gyirmót FC szabadnapos volt, így veresége ellenére maradt a tabella 3. helyén a Csákvár együttese.