Nem szerepelt megilletődötten ezidáig a harmadosztályba lépő Bicske TC

Tavaly nyáron a labdarúgó NB III-ba feljutó Bicske TC meglehetősen jól vette az osztálykülönbséggel járó akadályokat, és több rutinos együttest maga mögé utasít a tabellán.

Nagy volt az öröm Bicskén tavaly június 15-én, amikor a Tatabánya elleni osztályozó visszavágóján, idegenben, Farkas Máté 18. percben szerzett góljával sikerült kivívni a harmad­osztályú tagságot. A megyei I-es küzdelmeket fölényesen, a Sárosd előtt 12 ponttal megnyerve újabb kihívás elé nézett Dragan Vukmir együttese, amely egy osztállyal feljebb is derekasan helytállt. Az eddig lejátszott 19 forduló során öt győzelmet, hét döntetlent értek el, és hét vereséget szenvedtek a sárga-kékek, az így összegyűjtött 22 pont pedig a tizenhat csapatos tabella 10. helyére taksálja az alakulatot. Ezzel megelőzik többek között a nagy múltú BKV Előre csapatát, de a megyei riválisok közül a Puskás Akadémia FC II és a Mol Fehérvár FC II is hátulról figyeli őket. Ami a góllövőlistát illeti, mondhatni testvériesen osztoztak az összesen húsz találatot számláló bicskeiek: a négygólos Rigó Gábor és Varga Zoltán értek el négy-négy találatot, őket követi Molnár Viktor és Sötét Dávid két-két góllal. A mögöttünk hagyott időszakot Dragan Vukmir, a bicskeiek vezetőedzője értékelte.

– Teljes mértékben elégedett vagyok, a játékosok hozzáállása is megfelelő volt a bajnokságban – nyilatkozta a 41 éves szakember. – Nagyon jó felkészülés után vágtunk neki a küzdelmeknek, sérültünk sem volt, viszont szoknunk kell még a közeget, nőnünk kell ehhez a szinthez. Ugyanakkor minden mérkőzésen egyenlő partnerei voltunk mindenkinek, sőt egy kis szerencsével még akár előrébb is állhatnánk. A tapasztalat, a rutin mindenképpen a riválisoknak kedvez, mind­emellett azt is fel kellett dolgoznunk, hogy míg a megye I-ben volt két-három nehezebb összecsapásunk, addig itt nincsenek könnyű meccsek, folyamatosan szoros küzdelemben kell minél jobb eredményt elérni. A kevés kapott gól nagy pozitívum számunkra, hiszen ahány ellenfél, annyi taktikával kellett készülnünk, nem használhattunk egy sémát, de ezek szerint jó munkát végeztünk.

Ilyen rajt és a jelenlegi pozíció után már a bennmaradás lebeg a csapat szeme előtt, ám megpróbálnak nem foglalkozni a többi együttes szereplésével.

– Mi csak saját magunkkal szeretnénk foglalkozni, nem nézzük, hogy a Vidi II vagy a Hévíz mit játszott éppen – minden mérkőzésen úgy lépünk pályára, hogy győzni szeretnénk. Ezért is lehetett, hogy a szezon elején feljutást célul kitűző III. Kerület ellen március elején balszerencsével kaptunk ki 2-1-re, pedig vezettünk 1-0-ra, míg a szintén nagyon erős Nagykanizsa ellen 0-0-t játszottunk.

A koronavírus miatti leállás a bicskeieknél is fejtörést okoz, de reménykednek a mihamarabbi folytatásban.

– Egyéni edzésterv alapján készülnek a játékosok, amit folyamatosan ellenőrzünk is. Anyagilag nehéz helyzetben vagyunk, mint a többi csapatnál, úgy nálunk is a támogatók kiesése jelenti a legnagyobb problémát, de a klub jelenleg is dolgozik a megoldáson.