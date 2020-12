Nem szakadt meg a tradíció

Ha december, akkor Orka-gála – ez volt az elmúlt évek mottója. Bár a vírus miatt az eddigi jól megszokott nagyszabású rendezvény elmaradt, de az egyesület vezetői és versenyzői nem hagyták, hogy ez a nagyszerű hagyomány megszakadjon.

Bár ezúttal közönség nem volt és csak néhány szerencsés – köztük mi is – kaphatott betekintést a helyszínen a show-ba, de ahogy Molnár Andrea, az Orka SE edzője fogalmazott, a klub varázslatos műsorát hamarosan a nagyközönség is megtekintheti az egyik legkedveltebb videómegosztón, amit mint egy karácsonyi ajándék gyanánt adnak át a lányok a szinkronúszás szerelmeseinek.

Az Orka SE-t még jobban összekovácsolta a járványhelyzet

– Be kell valljam, hogy így nagyon furcsa volt az évzáró karácsonyi gálánk. Eddig minden évben tele volt a nézőtér, most pedig kongott az ürességtől. Szomorú volt ezt látni, de tudjuk, hogy lélekben valamennyi szimpatizánsunk velünk volt a hétvégén – mondta Andrea, majd a részletekbe is beavatta lapunkat.

– A zárt kapuk ellenére igyekeztünk a versenyzőkkel, valamint a többi kollégámmal – Trungel Viktóriával, Tőke Teodórával – együtt az elmúlt évek gála- és karácsonyi hangulatát legalább a külsőségekben felidézni, visszahozni. Olyan motiváltan készültünk, mintha mi sem történt volna a hátunk mögött hagyott hónapokban… A lányok sminkeltek, hajukat zselatinozták, előkerültek a kűr fürdőruhák, csak sajnos a lelátó maradt üres. A gáláról készült videónkat pedig hamarosan közzétesszük, ezzel kívánva áldott, békés karácsonyt mindenkinek – tette hozzá.

Kérésünkre az idei év tanulságait is megosztotta velünk. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen kemény időszak dacára végig kitartottak – a szülők, a lányok és az egész szakmai stáb –, egyúttal reményét fejezte ki a jövő évet illetően.

– Amit megtanultunk, hogy a mindennap elvégzett minőségi munka, edzéssel töltött idő nagyon fontos, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. Ebben az évben edző, versenyző kölcsönösen motiválta egymást, és – ha lehet ilyet mondani – még szorosabb lett a kapcsolat versenyzőinkkel. A pandémiás helyzet egyik pozitívuma, hogy jobban megismertük sportolóink lelkét, mivel sokat kellett foglalkoznunk a mentális állapotukkal. Nagyon bízunk benne, hogy a jövő évben ezt kamatoztatni tudjuk, és egy kiszámíthatóbb fizikális felkészülés veheti kezdetét a megérdemelt téli szünet után.