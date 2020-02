Nem szakadt meg a sorozat

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 19., hétközi fordulójában a kiváló formában futballozó Diósgyőrt fogadta a Puskás Akadémia FC.

Jó iramban indult a találkozó, David Vanacek távoli lövéssel próbálkozott, míg az 5. percben Gyurcsó Ádám veszélyesen betekert szabadrúgása és az azt követő szöglet után Yoell Van Nieff próbálta a vendégkapuba kotorni a labdát, sikertelenül. A folytatásban sem csökkent az iram, a hazaiak ötmérkőzéses nyeretlenségi sorozatuk megszakításáért rohamoztak, míg a vendégek sorozatban harmadik sikerükért hajtottak. A 17. percben érkezett az első igazán komoly helyzet, Josip Knezevic beadása teljesen üresen találta Jakub Plseket középen, ám a fejes nem volt kellőképpen helyezve, így Branislav Dani­lovic bravúrral védeni tudott. Három perccel később a meginduló Gyurcsó gurította vissza Vaneceknek, aki viszont egy rossz lövéssel elpuskázta a lehetőséget. Gyurcsó maga is vállalkozott lövésre, a 36. percben a tizenhatos bal sarkáról eleresztett próbálkozását fogta Danilovic. Jose Cortés is igen aktív volt a diósgyőri balszélen, hol egy szép megindulással, hol egy látványos eséssel hívta fel magára a figyelmet. A télen Felcsútról miskolci kölcsönbe távozó Kiss Tamás rohamával zárult a játékrész, amely helyzeteket igen, gólt viszont nem hozott.

A második 45 percből még csak öt telt el, amikor Josip Knezevic lendületes vágtát indított, Plsekkel kényszerítőzött a vendég tizenhatos vonalán, majd Danilovicot mattolva a bal alsóba gurított – ami az NB I idei kiírásának 300. találata is volt egyben, 1-0.

Az 58. percben jóformán a semmiből érkező reménysugár mosolygott a DVTK-ra, Kiss Tamás lövésébe Deutsch László ért bele kézzel a büntetőterületen belül, tizenegyeshez juttatva a vendégeket. Iszlai Bence állt a labda mögé, amit aztán kíméletlenül be is vágott a bal alsóba, 1-1. Feltüzelte az egyenlítés a vendég szurkolókat is, akik valósággal hazai hangulatot varázsoltak csapatuk számára. A 68. percben Hadzsiev második sárgájával ember-, majd a 69. percben gólhátrányba is került a PAFC: a csereként beálló Molnár Gábor kapott jó ütemű indítást, amit Hegedüs Lajos fölött szép mozdulattal, tűpontosan a hosszúba emelt, 1-2. Itt is, ott is alakultak ki helyzetek, a 86. percben Gyurcsó tekert rá egy szabadrúgást, ám Danilovic védeni tudott. Túloldali kollégája, Hegedüs Lajos szállította a slusszpoént, a 91. percben egy szögletrúgást követően Meissner fejelt a kapufára, a kipattanót pedig a felcsúti hálóőr pofozta a kapuba, megmentve csapatát a vereségtől, 2-2. A PAFC ezzel megőrizte 4. helyét a tabellán, hét pont távolságra a dobogó legalsó fokától.