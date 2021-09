Nem sokon múlott… – A magyar válogatottnak izgulnia kellett Andorra ellen

A világbajnoki selejtezősorozat I. csoportjában a magyar labdarúgó-válogatott Andorrát fogadta szerda este a Puskás Arénában.

Finoman fogalmazva sem várhatta bombaformában Marco Rossi együttese az Andorra elleni összecsapást. A mieink a szép emlékű nyári Európa-bajnokság után borzalmasan kezdték az őszt. Először hazai pályán Anglia ellen kaptak ki 4-0-ra Szoboszlaiék, majd elutaztak Albániába, ahol történelmi vereséget szenvedett Magyarország, azt a találkozót 1-0-ra a 87. percben veszítette el a magyar gárda. Ezzel nehéz helyzetbe hozta magát a csapat, hiszen az I csoport negyedik helyére csúszott vissza, azaz a hátralévő mérkőzéseken már nem fér bele több hiba.

Ebben a szellemben állította össze pénteken az 57. születésnapját ünneplő Marco Rossi a mieink kezdőcsapatát, a pozitív tesztje óta két negatív mintát adó Szalai Ádám visszatért társaihoz, Szoboszlai Dominik azonban csak a kispadon kezdett, helyét Schäfer András vette át. Az elmúlt mérkőzésekhez hasonlóan a Mol Fehérvár védője, Fiola Attila ismét az első perctől a pályán volt.

Jól kezdett Magyarország. A 3. percben, Schön beadása ugyan nem ért el Szalai Ádámhoz, de a levágódó labda Botkához került, aki a balról az oldalhálót találta el. A 8. minutumban tizenegyeshez jutott a magyar válogatott, Szalai Attila indította Sallait, akit a tizenhatoson belül Garcia buktatott, a labda mögé Szalai Ádám állt, a Mainz csatára magabiztosan lőtt a kapuba, 1-0. Fölényben játszott Magyarország, Andorra csak elvétve jutott el a hazai térfélre. A 17. percben egy szabadrúgás-kombináció után Schön lőtt távolról, bombáját éppen fölé tudta tornázni Iker. A szöglet után azonban már ő is tehetetlen volt, Schön beadását Botka fejelte le okosan a földre, a labda védhetetlenül a hálóban kötött ki, 2-0. Fontos volt a két gyors gól a betömörülő andorrai védelem ellen, a folytatásban már nyugodtabban játszhattak a mieink. Talán túlságosan is megnyugodtak a magyarok, csendesen folydogált a mérkőzés, a vendégek mezőnyfaultokkal próbálták tördelni a magyarok játékát. A félidő végén Fiola és Lang hozott össze majdnem egy helyzetet Andorrának, de szerencsénkre a támadó lövés helyet inkább cselezni próbált.

A második játékrészre két helyen is változtatott Marco Rossi, Sallai helyett Sallói, míg Kleinheisler helyett Szoboszlai állt be. Rögtön magyar helyzettel folytatódott a találkozó, szöglet után Szalai Attila lövése a kapufa mellett hagyta el a játékteret. A játék képe nem sokat változott az első félidőhöz képest, Marco Rossi együttese birtokolta jóval többet a labdát, de kevés volt az igazán nagy helyzet. A 60. percben Szoboszlai unta meg a tilitolit, beadása eljutott Sallóihoz, aki a tizenhatoson belül szépen fedezve a labdát fordult kapura, de lövése Iker kezében landolt, majd ismét a Lipcse fehérvári nevelésű középpályása volt középpontban, Szoboszlai szabadrúgása kevéssel szállt a kapu mellé. A 67. percben szinte komikus jelenetek játszódtak le a magyar tizenhatoson belül. Egy bedobás után adták el a labdát a mieink, majd a kapu előterében összevissza pattogó labda végül Fioláról csorgott a hálóba. Szerencsére előtte az andorrai támadó már lesen tartózkodott, így a gól nem volt érvényes, nem sokon múlott a miniállam szépítése. A 81. percben azonban már nem úszta meg a tompán játszó magyar együttes, egy szabadrúgás után a lecsorgó labdát Lovera lőtte be Dibusz mellett 2-1, legutóbb idegenben 14 vb-selejtezővel ezelőtt talált be Andorra… A Puskás Aréna közönsége is kezdte megelégelni kedvencei visszafogott produkcióját, egyre többször lehetett füttykoncertet hallani a nézőtér felől. Bár a végén kellett izgulni, a magyar válogatott megőrizte egy gólos előnyét.