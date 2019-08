Nem sikerült feljutni

Az alsóházban vívják a 2019/2020-as szezon mérkőzéseit a Fehérvár Vízilabda SE növendékei.

Együtt nyerünk, együtt vesztünk. A csapatsportokban ez egy már-már unásig ismételt formula, ám a Magyar Vízilabda Szövetség igencsak sajátos versenyszabályzatának köszönhetően ez az elv már a csapatokon is átível. A három országos utánpótlás-korosztály (gyermek, serdülő, ifjúsági) együttesei együtt mozognak, ami azt jelenti, hogy az egyes klubok korosztályainak eredményei összeadódva számítanak. A felsőházi rájátszás három csapata, az FVSE, a Miskolc és az OSC hármasából csak a fehérváriak indultak felnőtt OB I-es háttér nélkül, ám az ifi csapat két sikere miatt még így is csupán egy győzelemre voltak a bravúrtól. Az elért eredményeket Ágner Zoltán vezetőedző értékelte.

Gyermek

Miskolci Vízilabda Club–OSC Újbuda 6-22

Fehérvár VSE–MVC 8-13

OSC Újbuda–Fehérvár VSE 34-2

– Tisztában voltunk az erőviszonyokkal, azt például tudni kell, hogy az OSC-nek bajnokesélyes csapata van ebben a korosztályban. – mondta Ágner. – A Miskolc ellen a negyedik közepéig pariban voltunk, sőt, volt a mérkőzésnek olyan pillanata, amikor meg is fordíthattuk volna az eredményt, ám ez sajnos nem sikerült – ha összejött volna, az bravúr lett volna a részükről.

Serdülő

MVC–OSC Újbuda 11-10

Fehérvár VSE–MVC 5-14

OSC Újbuda–Fehérvár VSE 12-3

– Serdülő kategóriában is tudtuk, hogy erős mind az OSC, mind a Miskolc, de az előzetes várakozásokhoz képest gyengébb teljesítményt nyújtottunk. Mindannyiunk számára komoly csalódást jelentett az eredmény, mentálisan nem sikerült felnőni a feladathoz. Erősebb csapatok ellen kellett volna legalább egy bravúrt kiharcolni, de sajnos nem voltunk a közelében sem.

Ifjúsági

MVC–OSC Újbuda 12-9

Fehérvár VSE–MVC 16-12

OSC Újbuda–Fehérvár VSE 10-18

– Ahogy a serdülőknél az első percek után látni lehetett, hogy nincs közünk a meccs­hez, úgy az ifik az első negyedben a velünk nagyjából megegyező erősségű csapatok ellen nagyon-nagyon komoly erődemonstrációt tartottak – a Miskolc ellen 6-1, az OSC ellen 7-2 volt az első nyolc perc eredménye. Ráadásul úgy sikerült két nagyon sima győzelmet aratni, hogy minden játékos kapott lehetőséget, egyenlően kivette mindenki a részét a sikerből. Ezért is sajnálom az ifjúsági csapatunkat, mert úgy gondolom, hogy ez a keret a felsőházban is be tudná verekedni magát az első tízbe. Ebből kifolyólag a tízfős keret egyik fele – Almási Patrick, Holubecz Barnabás, Pászti Zalán, Pongrácz Flórián, Tóth Márkó Guido – az OB I/B-s, a másik az OB II-es együttesnél is szóhoz jut majd.

Almási Patrick kapcsán el kell mondani, hogy egyedülálló módon 92 százalékkal váltotta gólra lövéseit, ami – pláne ezen a szinten – olyan ritka, hogy nincs is. Az a játékos, aki egy góllal szerzett többet nála, annak ellenére, hogy egy kivételes képességű fiatal, „mindössze” 60 százalékkal teljesített, ami szintén jónak mondható. A kvalifikáción nyújtott teljesítményt követően meg is kerestek a szövetségtől, hogy meg szeretnék majd nézni a korosztályos, 2002-es válogatottban.

Az OB I/B-ben vitézkedő felnőtt együttes augusztus 30-án Eger felé veszi az irányt, ahol az Eszterházy Károly Főiskola, az Eger OB I-es csapatának U18-as alakulata és a fővárosi – és szintén OB I/B-ben szereplő – YBL Waterpolo Club lesz az FVSE ellenfele.