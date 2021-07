Nem sikerült a címvédés a Fehérvár Enthroners csapatának

Szombaton rendezték meg a Maker’s Mark Hungarian Bowl, azaz a Magyar Amerikai Futball Bajnokság döntőjét. A hazai pályán játszó Fehérvár Enthroners a rekordbajnok Budapest Wolves csapatát fogadta.

A fehérváriak várhatták kedvezőbb előjelekkel az összecsapást, hiszen a bajnokságban már találkozott egymással a két csapat, akkor szintén Székesfehérváron magabiztos koronázó-siker született, június elején Jaime Hill együttese győzött 26-0-ra.

A szombati bajnoki döntő igazi futballhangulatban, közel 1800 néző előtt kezdődhetett el, a hazai szektorok zsúfolásig megteltek, de a fővárosiakat is szép számú szurkoló kísérte el. A Hall of fame díjak átadása után nagy elánnal kezdődött a finálé, az első negyed elsősorban a defense játékról szólt. A fehérváriak ugyan Beretka József hibája után beszorultak, de végül a kiváló védekezésnek köszönhetően sikerült kijönni a nehéz helyzetből. A támadójáték az első tizenkét percben mindegyik oldalon akadozott, az első ponthoz talán egy kicsivel közelebb állt a Budapest Wolves.

A második negyedet jól kezdte az Enthroners, Tóth Levente vezérletével több first down-t is elért a gárda, majd pár perc elteltével a nyomás touchdownná érett, Rashad Still kapta el Erős Márk pontos passzát, majd egy jó lövés után a bónuszpontot is sikerült bezsebelni 7-0. Nem sokáig tartott a hazai öröm, még ebben a játékrészben közelebb zárkózott a Wolves, Darrell Tate futotta meg a vendégek első TD-jét 7-6.

A félidőt követően ismét a mezőnyjátéké, no meg a védelmeké volt a főszerep, a csapatok nem igazán tudtak kibontakozni egymás térfelén. A zárónegyedben aztán egyre jobban fokozódott a feszültség, egyre több vitatott sárga lapost figyelmeztetést osztottak ki a bírók. Sajnos ezekből a játékhelyzetekből a Fehérvár jött ki rosszabbul, Tate majd Danku touchdownjára sem tudott válaszolni a vérszegény támadójátékot bemutató hazaiak, így végül 18-7-re a fővárosiak nyerték a rangadót és egyben a HFL aranyérmét is. A Budapest Wolves nyolcadik alkalommal végzett az első helyen a magyar mezőnyben. A bajnokság legjobb támadójának és védőjének azonban az Enthroners játékosait választották meg, előbbi díj nyertese Rashad Still lett, míg utóbbi elismerést Jebrai Regan zsebelte be.