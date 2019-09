Nem rettent meg, bátran játszott az Alba FKC

A világklasszisokkal érkező ETO ellen egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a több igen fiatallal felálló Alba Fehérvár KC, és tisztes, hatgólos vereséggel zárt a női kézilabda K&H Liga 3. fordulójában.

Minden kétséget kizáróan az ötszörös Bajnokok Ligája- győztes, tizenöt magyar bajnoki címmel rendelkező ETO KC látogatása számít már hosszú évek óta a pontvadászat slágermérkőzésének a Köfém csarnokban. Szép számmal kísérték el szurkolóik a kisebbfajta világválogatottnak is beillő zöld-fehéreket, akik annak ellenére is bombaerősek voltak, hogy továbbra sem léphetett pályára náluk sérülés miatt Eduarda Amorim, Jana Knedliková, Amanda Kurtovic és Kari Aalvik Grimsbö. Remek hangulatban, közel telt ház előtt Estelle Nze Minko találata vezette be a mérkőzést, melynek külön érdekessége volt, hogy a fehérváriak keretében három rettentően fiatal játékost is nevezett Deli Rita vezetőedző, közülük a 29. percben a mindössze 15 esztendős Dubán Nikolett lépett először a Köfém csarnok parkettjára. Egészen a 13. perc végéig jól tartotta magát az AFKC, a győriek megszenvedték ezt a periódust, és nem véletlenül vonta össze szemöldökét mesterük, Danyi Gábor.

Az biztos, hogy jót tett lányainak az időkérése, mert ezt követően öt perc alatt ötgólos előnyt kovácsoltak. A fehérváriak azonban dicséretesen küzdöttek, nem estek össze, és szép lassan visszakapaszkodtak két gólra (6-8). Megint csak egy fiatalt kell megemlítenünk, a 20 éves Piller Kármen beállása után egyáltalán nem tűnt megilletődöttnek, gólpasszokkal, és jó megmozdulásokkal vétette magát észre. Mindenesetre a szünet előtt még annyira megnyomta az ETO, hogy magabiztosnak tűnő előnnyel mehessenek el a pihenőre. A második játékrész elején Walfisch Mercédesz és Sabrina Zazai eredményesek voltak, de jött az Anna Mette Hansen-Nze Minko-Kari Brattset trió, akik lendületet vittek csapatuk játékába, és emellett zsinórban be is találtak, és a 42. percben először vezettek tíz góllal (12-22). Eddigre kissé elfáradt a hazai kapuban Armelle Attingré is, aki emberfeletti teljesítményt nyújtott, az első félidőben három hetest és számtalan labdát hárított. Ezeken kívül pedig a 45. percben egész pályás, felső sarkos góllal járult hozzá ahhoz, hogy csapata közelebb férkőzőn ellenfeléhez (16-22). A végére sikerült megvalósítani azt, hogy tíz gólon belül maradjanak a vendéglátók, annak dacára, hogy az utolsó percekben a végig jegelt Görbicz Anitát is beküldte edzője.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC 22-28 (9-13)

Székesfehérvár, 800 néző

Vezette: Hantos Dorina, Rózsahegyi Brigitta

Alba FKC: Attingré 1 – Zazai 2, Rózsás, Walfisch 6 (1), Boldizsár 1,

Mendy 6 (2), Pelczéder 2. Csere: Moustsogianni, Piller 1, Töpfner 1,

Szarka A. 1, Dubán, Gerhát 1. Vezetőedző: Deli Rita

Győr: Leynaud 1 – Bódi, Nze Minko 7, Oftedal 5 (1), Brattset 4, A.

Hansen 5 (1), Fodor Cs. 2. Csere: Kiss É. (kapus), Edwige 2, Görbicz,

Faluvégi D. 2, K. Bulatovics, V. Kristiansen. Vezetőedző: Danyi Gábor

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/2