Nem percember, felfelé tör Lukács Norbert

Az Alba Fehérvár tizenkilenc éves játékosa, Lukács Norbert meghálálta a pályán a bizalmat. Az előző bajnokság egyik legjobb fiatalja nemcsak játékperceit gyarapítja, hanem pontjainak számát is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az Alba Fehérvár fiatalja erre a szezonra elsősorban a játékpercei gyarapítását tűzte ki célul. Az eddigi három bajnokin sikerült, hiszen legalább huszonöt minutumot töltött a parketten. Persze fontos a jó teljesítmény és az eredményesség is, ebben javulna a tizenkilenc éves kosaras, aki az előző idényben tizennégy mérkőzésen kapott lehetőséget. A koronavírus-járvány miatt félbeszakadt szezonban két pontot, és három lepattanót átlagolt. Ebben az évadban tétmeccsen a ZTE, az OSE és a DEAC ellen vetette be Forray Gábor vezetőedző és tíz pontot átlagolt!

– Nagy mértékben megnőttek a pályán töltött perceim, amiben az is közrejátszott, hogy sérültjeink és betegeink voltak az elmúlt időszakban. Sokat játszom, próbálok jól teljesíteni. Forray Gábor mindig azt mondja nekünk fiataloknak, hogy számunkra nem az a cél, hogy meccsenként húsz-huszonöt pontot dobjunk, hanem hogy védekezésben hiba nélkül ját­szunk és támadásban vállaljuk fel a helyzeteket. Úgy érzem, a védekezésemmel nincs gond, és jól mennek a dobások, két számjegyű pontot átlagolok. Nem mondom, hogy elégedett vagyok, de ez egy jó kezdés. Tavaly leginkább négyes poszton játszottam, most leginkább hármasban, ez az igazi pozícióm. Jó érzés, hogy stabilan játszom a felnőtt csapatban, de ez nagy felelősséggel is jár –mondta Lukács Norbert.

A fiatal játékos könnyen kezeli a bajnokságban kialakult rendkívüli helyzetet. Emlékeztetőül: az Alba Fehérvár még mindig csak négy mérkőzést tudott lejátszani a bajnokságban, a hét közepére rendelt Kecskemét elleni derbi – ismét – elmaradt.

– Sajnálatos, hogy ilyen a helyzet, de nekem ez a program nincs ellenemre. Jobb, mint amikor csak hetente egy meccset játszhatunk. Nem érzem magam fáradtnak, szeretem ezt a fajta terhelést.

Ami az utóbbi két bajnokit illeti: szélsőséges volt az Alba Fehérvár teljesítménye. Oroszlányban öt ponttal kikaptak az elmúlt szezon meglepetéscsapatától, majd Debrecenben tizenkét ponttal nyertek. Utóbbin ismét játszott Vojvoda Dávid. A válogatott játékossal még nem vesztettek a kék-fehérek, ám sajnos „Voja” még csak két meccsen volt bevethető, a DEAC elleni összecsapás mellett a szezon elején a PVSK elleni győzelemből vette ki a részét, nem mellékesen Lukács Norberttel vállvetve.

– Nagyon sokat jelentett, hogy a DEAC ellen beszállt Vojvoda Dávid. A meccs utolsó negyedében több fontos dobást értékesített. Ha a többiek is visszatérnek, nagyon jó csapatunk lesz! Sajnos Oroszlányban a harmadik negyedet nagyon álmosan kezdtük, aztán jött egy komoly futása a hazaiaknak, ott ment el a meccs. Egyébként nagyon jó a hangulat az öltözőben, kifejezetten jó légiósok érkeztek, a magyar mag is extra a fiatalokkal kiegészülve.

Lukács Norbert az U20-as bajnokságban még nem lépett pályára, hiszen fontos feladata van a nagy csapatban. Hétvégén mindjárt a Paks elleni rangadó!

– Az Atomerőmű SE kellemetlen ellenfél, nagyon jó légiósai vannak, és Lóránt Péterrel és Eilingsfeld Jánossal a magyar mag is erős. Százszázalékosan fel fogunk készülni rájuk!

Dzunics Braniszlav együttese a lejátszott meccsek vonatkozásában kedvezőbb helyzetben van az Alba Fehérvárnál. Kilenc találkozón vannak túl, utolsó nyolc meccsükből hetet megnyertek, csak a Körmend tudott kifogni rajtuk. Lukács Norbert számára egyfajta búfelejtő is lehet a szombat esti mérkőzés, mivel részese volt a januárban huszonkilenc ponttal elbukott paksi derbinek.