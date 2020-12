Nem ott zárták az őszt, ahol akarták

Befejeződtek a megyei I. osztály őszi küzdelmei, az előző évekhez hasonlóan ezúttal is megkérdeztük a csapatok vezetőit, edzőit, hogyan tekintenek vissza a végére kissé csonka idényre? Ezúttal két vezetőedzővel beszélgettünk.

A szakvezetőknek három kérdést tettünk fel, és kaptunk ezekre választ:

Mi volt a célkitűzés, mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, amiben hiányérzete van?

Hogyan tekint vissza a szezonra, erősebb, vagy netán gyengébb lett a bajnokság?

Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, lesznek–e változások a keretben?

Pavlik József vezetőedző: – Az első célkitűzésünk az volt, hogy minél több fiatalnak biztosítsunk játéklehetőséget a felnőtt bajnokságban. Ez maradéktalanul teljesült, az eredményesség tekintetében egy kicsivel jobbra számítottam, az első öt környékére gondoltuk, hogy fogunk végezni. Aztán kiderült, hogy a fiataljaink első felnőtt éve nem elég ahhoz, hogy a megyei bajnokságban meghatározó szerepet játsszunk. Voltak jó mérkőzéseink, de amikor nyerni kell egy meccset, ahhoz meg kell lenni a rutinnak, nekünk ez jelen pillanatban hiányzik. Véleményem szerint egy kicsit gyengébb ez a bajnokság, de ez betudható a vírusnak is. Most sokkal inkább az emberek és a fiatalok is azzal vannak elfoglalva, hogy a munkahelyüket megtartsák, ez pedig ellehetetleníti az edzésekre járást. A megyei első osztályban, ha futballozni akar valaki, minimum jól felkészültnek kell lennie, de ez edzés nélkül nem megy, ez alapvető feltétel. Nem nagyon tudunk leállni, mert január 31-én már bajnoki mérkőzést kell játszanunk a Lajoskomárom ellen, nem sok időnk lesz a pihenésre. Bár továbbra is azt mondom, amíg a helyzet ilyen, addig a bajnokságnak a kimenetele is bizonytalan. Hozzánk is betört a vírus, nem tudjuk, hogy mi lesz, várjuk a fejleményeket. Lesznek további fiatalok a keretben, akik betöltötték a 16. életévüket automatikusan felkerülnek, és egyelőre nincs tervben, hogy kívülről igazolnánk.

Megyeri János vezetőedző: – A 8-10. hely környéke volt a célkitűzésünk, ezzel szemben nem ott végeztünk, csalódott vagyok. Viszont pozitív, hogy ugyanúgy, ahogy a tavalyi szezonban, a végén érzett rá a társaság arra játékra, amelyet igazán meg kell valósítani a pályán. Igaz, hogy az elmaradt két mérkőzésen pontokat akartunk szerezni, amennyiben ez megvalósul, akkor azt mondtam volna magamban, hogy ötven százalékban elfogadom az őszi teljesítményt. Próbáltunk erősíteni, nagyon sok gonddal dolgoztunk, nem tudtunk folyamatosan ugyanazzal a tizenegy emberrel elkezdeni egy mérkőzést, ahogy felkészülésnél terveztük. Közbejöttek sérülések nagy tömegben, és akkor a végén a járványügyi helyzet is érintett bennünket. A vezetők jól döntöttek, hogy megállítottak minket, mert voltak a problémáink a járvánnyal kapcsolatban. Élvezhetőbb lett a bajnokság, van két-három csapat, amely kiemelkedik a mezőnyből, bebizonyosodott az viszont, hogy a hátsó régióban levők is tudnak meglepetést okozni. Mi az Ikarusszal szoros mérkőzést játszottunk, nyerési esélyünk volt, de nem úgy döntött a játékvezető hosszabbításban. Kellemes meglepetést okozott a Kápolnásnyék, a Bodajk, valamint a fiatal Martonvásár szereplése, akik nagyon szép játékot játszanak. Nem lesz változás a keretben, nekünk korán elkezdődik a bajnokság, január 11-ig nem engedélyezett az amatőr csapatsport, de rögtön lépnünk kell, és pillanatokon belül fel kell készülnünk. A bajnoki rajt előtt két edzőmérkőzést terveztünk, január végén már játszunk, majd közben lesz a Fejér Megyei Kupa fordulója. Hosszú szezon előtt állunk, bár ez nem csak ránk igaz.