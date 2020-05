Nem őrzi tovább a kupát a MOL Fehérvár FC

A labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének visszavágója előtt még minden nyitott volt. A MOL Fehérvár FC és a Mezőkövesd Zsóry FC 1-1-es első felvonás után csapott össze a fináléba jutásért, zárt kapuk mögött.

Hajat borzoló, hűvös szélbe burkolózva csillant a napfény a MOL Aréna Sóstó üveghomlokzatán, mikor egykedvűen baktatott az egyetlen nyitva lévő bejárat felé a mérkőzések hivatalos hangulatfelelőse, a helyszíni szpíker. Morfondírozott mélyen magába merülve, mivel is dobja fel a hangulatot a szinte töküres stadionban? Nem buzdíthatja szurkolásra az otthon, tévék előtt ülő drukkereket, s nem kiálthatja a rengetegbe: „Fogadjuk sálerdővel a Vidit!” Nehéz helyzet. Mindenkinek az, az előadás lázában színre lépő labdarúgóknak is, noha a teltházas összecsapások is szokatlanul hatnának számukra.

Az RBD azért nem maradt távol. A szektoruk székeit hatalmas drapéria fedte „A kapun túlról is… Videoton Ultras” felirattal, a hangszórókból pedig felvételről harsogott a Videoton, Videoton…! Vagyis, hangulat mégis volt az arénában.

Az igazi futballörömről pedig a pályán ténykedők gondoskodhattak, akik a Mezőkövesden elért 1-1 után, az idegenben lőtt góllal valamivel nyugodtabban várhatták a visszavágót. Azonban éppen annak a bizonyos egyetlen gólnak a szerzője, Pátkai Máté hiányzott, betegség miatt hétfőn és kedden sem edzett, így keretbe sem került. Nego Loic és Elek Ákos is a kezdőben kapott helyet, ami változást jelentett a kövesdi összecsapáshoz képest.

No meg az, hogy nem a fehérváriak, hanem a vezetőedzőjét, Kuttor Attilát eltiltás miatt nélkülöző Mezőkövesd Zsóry szerzett vezetést a találkozó elején. A 8. percben Cseri játszott balra a tisztán igyekvő Silyének, a szélső beadást Muszliu a saját kapufájára fejelte, s a berobbanó Budu Zivzivadzénak óriási mázlija volt, mert éppen a kobakjára pattant vissza a labda, ahonnan aztán a hálóba hullt, 0-1, s ezzel már a kövesdiek álltak továbbjutásra. Rögtön egalizálni akart a Vidi, meg is volt a helyzet, Elek beadása nyomán Fiola fejelte kapu felé a labdát, Muszliu előrevetődve bólintott volna, de egy védő fejbe rúgta, azonban Vad II. István nem ítélt büntetőt. A következő 20-25 percben is magabiztosabban futballozott a Mezőkövesd. Visszahúzodott előnye birtokában, s leste, mikor indíthat kontrát a labdát túlnyomórészt magánál tartó Vidire. Joan Carrillo közben azon bosszankodott, hogy nincsenek meg azok a bemozgások és keresztfutások, amelyekkel meg lehetett volna bontani a kövesdi hátsó alakzatot – így hazai szemmel kínosan teltek a percek.

Állóháború alakult ki a vendégek térfelén. A Mezőkövesd összes játékosa 30 méteren belül védekezett, a fehérváriak lendület nélkül pedig nem tudtak mit kezdeni ezzel. A hazaiak rendre bal oldali beadásokkal próbálkoztak, de Houri labdái nem találtak célt, Stopira kísérletei pedig be sem jutottak a kapu elé, blokkolták a védők. Nem úgy a másik oldalon. Sarok, oxi, sarok kombinációval rukkolt elő Cseri és Zivzivadze, utóbbi keresztbe lőtte aztán a labdát a kapu előtt, épp úgy, mint a szünet előtt Besirovic, jobbról érkezve. Még az első félidő végén Kovács István tört ígéretesen a büntetőterületre, három ember közül tálalt Nego elé, a szélső azonban csúnyán eltörte a labdát – Szappanos kapus köszönte szépen.

A szünetben újabb támadót küldött pályára a Vidi mestere, Armin Hodzictól várta a megváltást, hátha mozgékonyabb lesz a csapat. Nem csalódott a játékrész elején, Kovács sarkazása után Nego lőtt egyből a rövid sarokra, de Szappanos lábbal nagyot védett. Aztán az 54. percben hirtelen elszállt szinte minden remény. Bal oldalon futott fel a kövesdiek akciója, Zivzivadze passzolt át a túloldalra laposan, Pekár László pedig éles szögből lőtt a hálóba, 0-2. A Vidinek már három gól szükségeltetett az üdvösséghez, ami lehetetlen küldetésnek tűnt. De a piros-kékek nem adták fel, bő egy percig állomásoztak a Mezőkövesd tizenhatosánál, hol jobbról, hol balról keresték a rést, majd aztán szép labdajáratás végén Armin Hodzic kérte hangosan a labdát Negotól, kapta is, és 15 méterről kapásból lőtte ki a bal felsőt a 63. minutumban, 1-2. Kovácsik is hozzátette a magáét, hatalmas bravúrral térítette el a léc alól Meszhi 15 méteres bombáját, miközben a 77. perctől a hazaiak már hét (!) támadóval igyekeztek rohamozni. De nem gördült a játék, Joan Carrillo ezt látván pedig a kispad előtti füvet rugdosta elkeseredettségében és dühében. Aztán felderülhetett kedve a 86. percben, hiszen Stopira remek cselekkel harcolt ki egy szögletet, majd Milanov sarokrúgása nyomán éppen a zöld-foki szigeteki hátvéd fejelt a bal sarokba, 2-2! Juhász is csatasorba és csatárposztra állt az utolsó percekre, Vad II 4 percet hosszabbított. Nikolics lábában volt a továbbjutás de külsős perdítésére odaértek a rövidre a kövesdi védők… A lefújás pillanatában a Mezőkövesd örömtáncot járt, mert idegenben lőtt több góllal döntőbe jutott, az összeroskadt fehérváriak felett pedig búskomoran szállt a szpíker búcsúja.