Nem minden megye I-es labdarúgócsapatnak sikerült jól az ősz

Szokásos szezon végi értékelését ezúttal is elkészítette rovatunk, megkérdeztük a megyei I. osztályú labdarúgócsapatok vezetőit, trénereit, hogyan vélekednek a mögöttük hagyott három hónapról.

Arra voltunk kíváncsiak többek között, hogy a szakvezetők milyennek ítélték az őszi szezon színvonalát, a csapatuk teljesítményét, valamint a felkészülésről is ejtettek néhány szót.

8. Mezőfalva – Masinka László vezetőedző:

Az utóbbi évek egyik legerősebb bajnoksága az idei, nagyon sok kiegyenlített mérkőzést játszottak a csapatok, és kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok. Nyáron jelentősen átalakult a csapat, hét-nyolc új játékos érkezett, várható volt, hogy idő kell ahhoz, amíg összeérnek csapattá. A magyar kupában elég szerencsés volt a sorsolásunk, majdnem minden meccsünket hazai pályán játszottunk, és ennek köszönhetően ki is jutottunk az országos főtáblára, bár a bajnokságban akadtak utána gondjaink, pontokat tékozoltunk el. Akadt három-négy olyan mérkőzés, amelyeken döntetlent értünk el, ahelyett hogy simán megnyertük volna őket, és ezek a pontok hiányoztak a végelszámolásnál. Az utolsó két meccsen már azt nyújtotta a csapat, amit elvártam tőlük (Lajoskomárom és Mór – a szerk.), és ezzel megteremtettük annak a lehetőségét, hogy tavasszal előrébb tudjunk lépni, hiszen három pontra vagyunk az élmezőnytől.

Ezeken a mérkőzéseken remekül futballoztunk, ekkor mind támadásban, mind védekezésben úgy játszottunk, ahogy igazán tudunk. Ellenben Ercsiben egy agyonnyert meccset hoztunk ikszre, Sárosdon a 70. percig két góllal vezettünk, mégsem győztünk, és a Baracsot is meg kellett volna vernünk a játék képe alapján – ezekre nem szívesen emlékszem vissza. Két olyan hazai találkozó is volt, amikor az utolsó percekben kaptunk ki a Bicskétől és a Főnix FC-től. Január 20-a táján kezdjük a felkészülést, heti egyszer teremben fogunk dolgozni, és a műfüves tornán is részt veszünk. Szeretnénk igazolni, de inkább a minőségre, mint a mennyiségre törekszünk.

9. Sárbogárd – Pajor László vezetőedző:

Egyértelműen kijelenthető, hogy az idei bajnokság kiegyenlítettebb, sokkal több az erős középcsapat, a dobogóra pályázók, és a kiesőjelöltek közötti csapatok sokszor izgalmas és jó iramú meccseket játszottak. Az ősz első öt-hat mérkőzésén kicsit talán fejben gyengébbek voltunk a jól sikerült alapozást követően. Az edzőváltás után némi javulást tapasztaltunk, habár az utolsó két idegenbeli találkozón, ha szoros küzdelemben is, de vereséget szenvedtünk.

Ez talán a mentális fáradtságnak is volt köszönhető. Leginkább a hazai rendezésű, Főnix FC elleni meccset törölném ki az emlékezetemből, ez nagyarányú vereség lett (0-6 – a szerk.). Sárosdon viszont rettentően taktikusan játszottunk, ez arra utalt, hogy a fiúk fejben ott voltak, és látszott, hogy képesek megvalósítani a megbeszélteket. Meg kell jegyeznem, hogy a bicskei győzelem is jót tett a lelkeknek és a szurkolóknak. A felkészülés január közepén kezdődik, a műfüves bajnokságra pedig most is neveztünk. Jelentős változásra, nagy mozgásra nem lehet számítani, a játékosokkal még egyeztetnünk kell. Abban maradtunk a vezetőséggel, hogy próbáljuk a keretet együtt tartani, és az U19-es csapatból egy-két fiatalt szeretnék beépíteni.

10. Tordas – Korolovszky Gábor vezetőedző:

Évről évre fejlődik a bajnokság, bizonyítja ezt, hogy több olyan kolléga ül a kispadokon, akik jelentős rutinnal és játékosmúlttal rendelkeznek. Az első három-négy csapat kimagaslik, látszik, hogy több szakmai munkát és pénzt tesznek bele ezekbe a gárdákba. Nekünk most már rendszeresen az őszünk elég gyenge, mert a nyári felkészülésen nem tudunk teljes kerettel készülni a szabadságolások miatt, és ez rányomja a bélyegét a folytatásra. A magyar kupában mutatott teljesítményre lehetünk büszkék, az NB III-as Sényő ellen csak büntetőkkel maradtunk alul, kis szerencsével a legjobb 64 közé juthattunk volna, hiszen már 2-0-ra vezettünk. Több olyan meccs volt, amely nem sikerült, ezek közül talán Mezőfalván a vezetésünk után a 94. percben elszenvedett 2-1-es vereség volt a legfájóbb. Január 14-én indul az alapozás, részt veszünk a műfüves bajnokságban, a torna tökéletes alkalmat ad a bajnoki küzdelmekre való hangolódásra. Nem szeretnék mélyreható változást a keretben, egy-egy távozó és érkező lehet.

