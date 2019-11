Nem maradtak érem nélkül a bunyósok

Egy bronz- és két ezüstéremmel zárta az Ifjúsági Ökölvívó Magyar Bajnokságot a Varkocs György Box Club. Három fehérvári versenyző indult, s mindannyian dobogóra állhattak.

A budapesti Kellner Ferenc Sportközpontban Turós Arnold három ökölvívót küldött a kötelek közé, s mindhárman remekül szerepeltek az országos bajnokágon. Jónás Dominik a 91 kilogrammos súlycsoportban lett harmadik. Major Milán a 60 kilogrammosok között húzott kesztyűt, s annak ellenére menetelt, hogy eddigi pályafutása során kevés meccsrutint szerzett. Major a második helyen zárt.

Ugyancsak ezüstérmet zsebelhetett be a lányoknál Zsoldos Virág, aki a 81 kilogrammosok között tette le névjegyét.

– Major Milán csupán két esztendeje bokszol, mégis profi versenyzőként készült az országos bajnokságra, amelyen profiként is meccselt. A selejtezőben és az elődöntőben is remek formában bokszolt, kiütéssel győzött. A döntőben egy rutinos válogatott versenyzővel, a rákospalotai Tanka Tamással csapott össze. Milán teljesítményére kihatott a finálét körülvevő felhajtás, így sajnos nem tudta hozni az előző napi formáját, pontozásos vereséget szenvedett – értékelt Turós Arnold, a Varkocs Box Klub vezetőedzője.

– Zsoldos Virág igazi harcosként robbant be ezen az ob-n. Alkatilag, adottságait tekintve nem egy született bokszoló, de a szíve és a bátorsága minden nehézségen átlendítette. Hatalmas csatában jutott el a fináléig, és ott is csak megosztott pontozással kapott ki világ- és Európa-bajnokságot is megjárt ellenfelétől, a tatabányai Szintai-Major Barbarától. Jónás Dominik is kitett magáért, 3-2-es pontozással maradt csak alul a hévízi Bangó Bendegúztól az elődöntőben, így bronzéremmel fejezte be a bajnokságot.