Nem lesz sima meccs

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulója következik az előttünk álló hétvégén. A listavezetők közül inkább a Mányra vár keményebb csata Nyéken, bár elképzelhető az is, hogy az Aba-Sárvíz is magához tér a Baracs ellen.

THERMOVÁR

ÉSZAKI CSOPORT

A csoport egyetlen szombaton megrendezendő mérkőzésén a Bakonycsernye újabb skalpot gyűjthet be a sereghajtó ellen. Már csak azért is állítjuk ezt biztosan, mivel idei két hazai meccsüket is behúzták a bányászok. A tartalékcsapatok rangadóján helyezése alapján a Flavus Velence II tűnik esélyesebbnek, hiszen tavaly Bicskén is nyert.

2019. szeptember 14., 16.00

Bakonycsernye (3.)–Pákozd (15.)

2019. szeptember 15., 16.00

Bicske II (12.)–Flavus Velence II (5.), Vál (14.)–Fehérvárcsurgó (13.), Szár (10.)–Pátka (11.), Szabadbattyán (8.)–Herceghalom (7.), Pusztavám-Jüllich (4.)–Puskás Akadémia FC III (2.), Tó-Vill Kápolnásnyék (6.)–Mányi TK (1.)

GROUPAMA DÉLI CSOPORT

Három hét után elvesztette veretlenségét, és lecsúszott a dobogó felső fokáról a Vajta csapata, szombaton azonban a Pusztaszabolcs-Iváncsa II ellen javíthat. Amennyiben a helyezéseket vesszük figyelembe, akkor a DUFK előszállási mérkőzése a rangadó kategóriájába tartozik. A hazaiak sokkal jobban kezdték a bajnokságot, mint tavaly, amikor ugyanígy a 4. fordulót követően a 11. helyen tanyáztak. A DUFK még nem szerzett pontot vendégként idén, úgyhogy ez is motiválhatja őket vasárnap.

2019. szeptember 14., 16.00

Vajta (3.)–Pusztaszabolcs-­Iváncsa II (10.)

2019. szeptember 15., 16.00

Előszállás (5.)–DUFK (4.), Seregélyes (7.)–Káloz (2.), MPF Ráckeresztúr (13.)–Szabadegyháza (11.), Nagykarácsony (8.)–LMSK Cobra Sport (9.), Adony (12.)–Sárbogárd II (6.), Aba-Sárvíz (14.)–Baracs (1.)