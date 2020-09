Nem keltek útra az atomvárosba a kosarasok

Pénteken 16.30-kor a Kaposvárral találkozott volna az Alba Fehérvár a Morgen Ferdinánd Emléktornán. A kék-fehérek lemondták a részvételt.

A hét elején jelentették be a paksi szervezők, hogy a pandémia miatt a Falco együttese lemondta a részvételt, gyorsan beugrott helyettük a Kaposvár, velük indították volna a rangos kosaras seregszemlét a koronázóvárosiak, az esti programban pedig az ASE és a Szolnok összecsapása szerepelt. Kora délután derült ki, borul az eredetileg tervezett program, ugyanis az Alba ebéd után nem indult útnak a 80 km-re fekvő atomvárosba. Az ok nem a vírus, hanem a sok sérült, emiatt kevés hadra fogható játékosa maradt a fehérváriaknak. Az ügyvezető, Simon Balázs közölte lapunkkal, nem ezért nem tudták vállalni a részvételt a hétvégi eseményen.

Pedig komolyan készült Forray Gábor együttese, az albások rendszeres szereplői a tragikus hirtelenséggel 21 évesen elhunyt center emlékét őrző rendezvénynek. Négy és két éve is diadalmaskodtak Tolnában, úgy készültek, ezúttal is eredményesen szerepelnek. A Kaposvárt két hete, az első edzőmeccsen magabiztosan verték 73-63-ra, minden esélyük megvolt, hogy ezúttal is legyűrik a somogyiakat az első elődöntőben.

– Bár már bevethető, Curry is sokat kihagyott, két meccset ő sem bírna végig, ifjúsági korú játékosaink pedig nem edzettek velünk az elmúlt napokban, ugyanis a környezetükben találtak fertőzötteket, ezért az utóbbi napokban nem látogathatták a felnőttek tréningjeit. Lukács Norbert felépült a nyári mononukleózisból, de a lépe még mindig nagyobb, ezért az ő játékától is el kell tekintenünk. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, de el kell fogadnom a vezetőink döntését. Egy meccsre talán összedrótoztuk volna a hadra fogható fiúkat, de két kemény derbi túl sok lett volna. Ráadásul csak a hét elején kezdtünk teljes létszámban tréningezni, a fiúk különböző erőnléti állapotban vannak, el kell kerülnünk a sérüléseket. A jövő hét döntő lesz a bajnoki felkészülés szempontjából, a tervek szerint jövő szerdán találkozunk itthon a Pakssal, szombaton pedig Kaposvárra utazunk. Ha minden jól alakul, egy héttel később pedig kezdődik az NB I.-es bajnokság, október 3-án fogadjuk a szolnokiakat – közölte Forray Gábor vezetőedző.